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Крупнейшая белорусская подстанция заработает в Поставах

01.03.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ожидается, что самая крупная в Беларуси подстанция «Поставы» будет поставлена под напряжение в мае этого года, сообщил заместитель генерального директора предприятия «Витебскэнерго» Юрий Митьковец.

«Строительство самой крупной в Беларуси подстанции в 330 кВ в Поставах идет по графику. Оборудование — в основном китайское либо лицензионное европейское — смонтировали в полном объеме, остались лишь незначительные штрихи. Проложили кабельные линии, начали пуско-наладочные работы. Уже в мае этого года подстанция должна быть поставлена под напряжение. В перспективе рассматривается возможность подачи через нее электроэнергии в страны Балтии — с учетом вывода из эксплуатации Игналинской АЭС. Именно из этих соображений и выбрали место строительства в Поставах», — пояснил Юрий Митьковец.

Кроме функции одного из ключевых объектов распределения мощности АЭС, у подстанции в Поставах есть еще примечательная особенность. Источником теплоснабжения зданий будет служить встроенная электрокотельная. Выбросы в атмосферный воздух при эксплуатации подстанции из стационарных источников производиться не будут.

Подстанция «Поставы» сооружается по проекту «Cхема выдачи мощности в Белорусскую энергосистему от строящейся Белорусской АЭС» и является одним из 23 пусковых комплексов. Часть из них уже ввели, а окончание всех работ планируется в декабре 2018 года.

Проект выполняется на территории трех областей: Витебской, Минской и Гродненской. Заказчик — РУП «Гродноэнерго», генеральный подрядчик — китайская компания NCPE. На подряде задействовано большое количество белорусских организаций. На строительстве занято свыше 400 рабочих, в том числе более 120 — из Китая.

Инвестпроект будет стоить 340,9 млн долларов, из которых 95% — льготный кредит Экспортно-импортного банка Китая. Реализация проекта поможет обеспечить выдачу и распределение мощности Белорусской АЭС после включения ее в работу.

 
 
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Проект выполняется на территории трех областей: Витебской, Минской и Гродненской. Заказчик - РУП "Гродноэнерго", генеральный подрядчик - китайская компания NCPE.

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