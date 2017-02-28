Министерство экономики подготовило проекты указов о сокращении лицензируемых видов деятельности. Об этом сообщила заместитель министра экономики Ирина Костевич на Ассамблее деловых кругов.



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В настоящее время лицензируемыми остаются 36 административных процедур и 192 их составляющие. «Как мы видим, серьезная функция регулятора выполняется государством через выдачу лицензий. По поручению правительства государственные органы внесли предложения по упрощению лицензируемых видов деятельности. Отменяется три [лицензируемых вида деятельности] в области связи и восемь упрощается. Но это лишь маленькие шаги по упрощению лицензионных требований «, — сказала Костевич. «По мнению бизнеса, резервы еще есть. Бизнес предлагает отменить лицензирование юридических консультаций, посреднические услуги в сделках с недвижимостью, оказание психологической помощи и некоторые другие», — пояснила она.

По словам замминистра, «предстоит серьезный диалог органов госуправления с бизнесом по нахождению согласованной позиции по отмене либо упрощению ряда лицензионных требований». Проект указа президента, предусматривающий серьезное сокращение лицензируемых видов деятельности, будет обсуждаться рабочей с участием главы Администрации президента Натальей Кочановой. Предполагается, что отзыв лицензий будет осуществляться только в том случае, если грубые нарушения субъектом хозяйствования не устранены или совершаются повторно.

Вторым направлением, по которому Минэкономики выходит с инициативой, является оптимизация административных процедур. На 1 января 2017 года в Беларуси действуют 787 административных процедур. «Страна проводила серьезную работу по оптимизации административных процедур. В 2012 году количество процедур было 575. За прошедшие годы мы приросли почти на 200 процедур. За 2016 — начало 2017 года отменена 41 административная процедура, 17 упрощено. Однако за этот же период введено 37 новых административных процедур в рамках реализации международных договоров и принятых законодательных актов. При этом введение новых процедур трудно назвать необоснованным», — сказала Костевич.

В настоящее время внесено предложение по сокращению 21 и упрощению 13 процедур. «Поэтому, уважаемый бизнес, ждем предложений, книга предложений еще не закрыта», — заявила замминистра.

В подготовленном проекте указа акцент делается на том, что не должно быть таких административных процедур, которые «действительно оказываются избыточными, лишними и тяжелыми для бизнеса». «В проекте заложен принцип: одну процедуру вводишь — две отменяешь. Это правило, которое будет устанавливаться для государственных органов. Это не ноу-хау — это принцип, который действует в ряде стран и получил положительные практику», — заключила Ирина Костевич.