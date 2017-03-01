Эксперименты по отмене налогов приведут к разбалансированности бюджета, заявил на XVIII Ассамблее деловых кругов в Минске заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.



Фото: Reuters

«Безусловно, эффективное и развитое предпринимательство — это основа формирования бюджета, нашего благополучия. Многие видят здесь такой подтекст: необходимо срочно принимать пакет мер, в первую очередь налоговых, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности, восстановление экономического роста и формирование на этой основе доходной базы бюджета. А можем ли мы это позволить сегодня?» — задал вопрос Кийко.

По его мнению, есть два варианта. Первый предполагает реализацию пакета мер, направленного на ослабление фискальной политики, снижение налоговой нагрузки на экономику в ожидании, когда «сыграет мультипликативный эффект».

«Для этого нам всего лишь надо будет решить текущую проблему — финансирование возросшего дефицита бюджета. Надо будет адекватно снизить расходы или привлечь новое долговое финансирование. В сегодняшних условиях оба эти варианта не без негативных последствий», — отметил замминистра финансов.

Второй вариант, по его словам, предполагает продолжение практики формирования сбалансированного бюджета, реализацию скоординированных мер бюджета, налоговой и денежно-кредитной политики для дальнейшей макроэкономической стабилизации, снижения инфляции, сохранения и увеличения золотовалютных резервов.

«К сожалению, сегодняшняя экономическая реальность фактически не оставляет нам выбора и заставляет идти по второму пути. <…> Если же мы сегодня начнем какие-то эксперименты по отмене налогов, то они приведут к разбалансированности», — сказал Кийко.

Например, по его подсчетам, если реализовать предусмотренное Национальной платформой бизнеса предложение по введению моратория по уплате налога на прибыль до 2021 года и уменьшению в пять раз обязательств по имущественным налогам, то дефицит бюджета составит порядка 15% в год.

«Внутренних источников его компенсации за счет снижения государственных расходов нет, а дополнительное внешнее финансирование, очевидно, плохая альтернатива», — сказал замминистра.