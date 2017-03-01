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"Экономика на пальцах". Государство ослабляет давление на бизнес. К чему это приведет?
01.03.2017 22:41 — Новости Экономики | Tut.by
Очередная программа появится в прямом эфире TUT.BY 2 марта в 15.15.
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За последние дни от экономических властей прозвучало много здравых предложений о послаблениях для малого и среднего бизнеса, снятии излишнего давления. По мнению автора программы «
В очередной программе мы попробуем предсказать развитие событий и дать совет тем, от кого зависит будущее страны. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 2 марта в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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В очередной программе мы попробуем предсказать развитие событий и дать совет тем, от кого зависит будущее страны.
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