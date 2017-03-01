Очередная программа появится в прямом эфире TUT.BY 2 марта в 15.15.

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Трансляция будет также на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

За последние дни от экономических властей прозвучало много здравых предложений о послаблениях для малого и среднего бизнеса, снятии излишнего давления. По мнению автора программы « Экономика на пальцах », это хороший знак и движение по верной дороге. «Но куда она приведет?» — задается вопросом Сергей Чалый.

В очередной программе мы попробуем предсказать развитие событий и дать совет тем, от кого зависит будущее страны. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 2 марта в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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