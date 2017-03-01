Стороны конфликта на Донбассе попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о содействии в разведении сил и средств в Станице Луганской 7 марта, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам прошедшего 1 марта в Минске очередного раунда переговоров.

Кроме того, по его словам, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения и согласились не обстреливать Донецкую фильтровальную станцию и провести ее разминирование.

Сайдик отметил, что вопросы безопасности были ключевыми во время видеоконференции контактной группы 25 февраля, а также сегодняшних переговоров в Минске. «Особое внимание было уделено вопросам безопасности Донецкой фильтровальной станции», — сказал он.

В гуманитарной подгруппе, сказал Сайдик, продолжилось обсуждение вопроса обмена пленными. «Особое внимание было уделено созданию механизмов с участием третьей стороны для верификации желаний тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, где они находились во время заключения», — сказал дипломат.

По словам Сайдика, подгруппа по экономическим вопросам продолжила обсуждать поставки воды и электроэнергии в Донецкую и Лунганскую области, а также защиту важных объектов инфраструктуры. Обсуждались вопросы защиты окружающей среды в связи с подтоплением угольных шахт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «с подключением международной экспертной группы для решения этой задачи».

«Рассматривался также вопрос блокады железнодорожных путей и ответные меры отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — сказал Сайдик.

В политической подгруппе состоялся обмен мнениями относительно недавнего указа президента России Владимира Путина о признании РФ паспортов и регистрационных автомобильных номеров т.н. ДНР и ЛНР.

Сайдик сообщил, что следующая встреча контактной группы в Минске запланирована 15 марта.