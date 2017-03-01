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Совмин назначил госпредставителей в Беларусбанк и БПС-Сбербанк

01.03.2017 20:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Совет министров назначил представителей государства в органах управления двух крупных белорусских банков – Беларусбанке и БПС-Сбербанке, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского правительства.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совмина и Национального банка № 173/4, принятым 1 марта.

"Назначены представители государства в органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "БПС-Сбербанк", – сказали в пресс-службе.

Так, государство в органах управления Беларусбанка будут представлять первый зам премьер-министра Василий Матюшевский, председатель Госкомимущества Андрей Гаев и первый зам министра финансов Максим Ермолович, в БПС-Сбербанк – первый зам председателя Госкомимущества Алексей Васильев.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Назначения были сделаны совместным постановлением Совмина и Национального банка.

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