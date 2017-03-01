Создаем металлический каркас перегородки из профиля

— Переходим к этапу создания и наметки направляющих профилей для монтажа гипсокартонных перегородок. Они подразделяются на два типа: направляющий и стоечный профиль. Измеряем длину, отрезаем. Резать нужно ножницами по металлу. Многие делают это с помощью болгарки, но это неправильно. Из-за воздействия температуры в дальнейшем профиль будет ржаветь.

Чтобы прикрепить направляющие профили к стенам, нам необходим перфоратор, молоток и дюбель-грозди. Перфораторы бывают разные. Для самостоятельного монтажа можно использовать недорогой сетевой инструмент. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки. Для достижения больших шумоизоляционных качеств перегородки необходимо приклеить на обратную сторону профиля уплотнительную ленту. Она помогает профилю очень плотно лечь к стене. Шаг дюбелей — не более 50 см друг от друга.

Профессионалы на этом этапе работы используют не обычный перфоратор, а газовый монтажный пистолет. С его помощью на эту процедуру потребовалась секунда.

Далее, отмечаем перемычку с помощью стандартной рулетки. Помним, что высота — 2,07 м. С помощью тех же саморезов с пресс-шайбой прикручиваем так называемую перемычку к стоечным профилям. Этот момент называется двутавр, так как профили соединяются между собой для большей прочности.

Если с направляющими профилями все понятно, то между стоечными, вертикально расположенными внутри каркаса, должно быть определенное расстояние или шаг профилей — 400 мм. Можно и 600 мм, но тогда конструкция будет менее жесткой. Крепить профили между собой нужно с помощью шуроповерта и саморезами по металлу с пресс-шайбой. Длина горизонтального профиля в нашем случае — 2,88 м. Длина профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения. После установки всех стоечных профилей наш каркас готов к зашивке.