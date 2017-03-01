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Делаем самостоятельно перегородку из гипсокартона: пошаговая инструкция от опытного строителя
02.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Делаем разметку перегородки
— Самый первый и самый важный пункт — это разметка того места, где будет наша перегородка. Ее можно сделать с помощью пузырьковых уровней или отвеса и разметочного шнура. Мы же, например, в своей работе используем осепостроитель — это лазерное приспособление, которое создает лазерные ровные оси на стенах, как горизонтальные, так и вертикальные. Разница в том, что погрешность разметки с помощью пузырькового уровня — до 1 мм на метр, а с помощью осепостроителя — 0,2 мм на метр. Последний, конечно, стоит дорого и приобретается для профессиональной работы.
Нарисовав с помощью пузырькового уровня вертикальные линии, принимаемся за горизонтальные. Их можно сделать с помощью отбивочного шнура. Стоит он недорого. Внутри этого приспособления есть красящий пигмент, который и «нарисует» горизонтальную линию, соединив между собой вертикальные линии. Такую же процедуру производим на потолке.
Отмечаем место дверного проема
— Далее, нам нужно наметить, где у нас будет дверной проем. Вообще, эти параметры задает дизайнер, но если такового нет, то делаем это сами. Для начала определяем целевое назначение комнаты и как в помещении будет расставлена мебель. В зависимости от этого определяем, какое место будет самое удобное для двери. Например, мы решили установить рядом с входом шкаф на всю стену. Стандартная глубина шкафа — 600 мм, добавляем еще 200 мм, чтобы установить выключатель света при входе. Значит, наш будущий проем будет 800 мм от стены.
Далее, если взять ширину стандартной двери для санузла, то это классическое полотно 600 мм. Прибавляем еще 100 мм на коробку и пенные швы. Классическое полотно для жилых комнат — 800 мм плюс 100 мм на установку. Итого проем у нас 900 мм.
Стандартная высота проема — 2,07 м во все помещения. Есть и больше, но мы говорим про стандарт. Нужно понимать, что в момент возведения перегородки у нас нет финишного напольного покрытия, которое поднимает пол на 11 мм, поэтому высота проема 2,07 м подходит хорошо.
Создаем металлический каркас перегородки из профиля
— Переходим к этапу создания и наметки направляющих профилей для монтажа гипсокартонных перегородок. Они подразделяются на два типа: направляющий и стоечный профиль. Измеряем длину, отрезаем. Резать нужно ножницами по металлу. Многие делают это с помощью болгарки, но это неправильно. Из-за воздействия температуры в дальнейшем профиль будет ржаветь.
Чтобы прикрепить направляющие профили к стенам, нам необходим перфоратор, молоток и дюбель-грозди. Перфораторы бывают разные. Для самостоятельного монтажа можно использовать недорогой сетевой инструмент. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки. Для достижения больших шумоизоляционных качеств перегородки необходимо приклеить на обратную сторону профиля уплотнительную ленту. Она помогает профилю очень плотно лечь к стене. Шаг дюбелей — не более 50 см друг от друга.
Профессионалы на этом этапе работы используют не обычный перфоратор, а газовый монтажный пистолет. С его помощью на эту процедуру потребовалась секунда.
Далее, отмечаем перемычку с помощью стандартной рулетки. Помним, что высота — 2,07 м. С помощью тех же саморезов с пресс-шайбой прикручиваем так называемую перемычку к стоечным профилям. Этот момент называется двутавр, так как профили соединяются между собой для большей прочности.
Если с направляющими профилями все понятно, то между стоечными, вертикально расположенными внутри каркаса, должно быть определенное расстояние или шаг профилей — 400 мм. Можно и 600 мм, но тогда конструкция будет менее жесткой. Крепить профили между собой нужно с помощью шуроповерта и саморезами по металлу с пресс-шайбой. Длина горизонтального профиля в нашем случае — 2,88 м. Длина профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения. После установки всех стоечных профилей наш каркас готов к зашивке.
Устанавливаем гипсокартон
Гипсокартон бывает самый разный по толщине, назначению и свойствам. Он бывает монтажный (для потолка, стен) и арочный (для изготовления криволинейных конструкций). Также он бывает влагостойким, а еще огнестойким. Обычно самый толстый гипс (12,5мм) используют для стен и горизонтальных оснований потолков, самый тонкий (6,5 мм) для изготовления криволинейных и арочных конструкций.
Вначале с одной стороны устанавливаем первый слой гипсокартона. Для того чтобы прикрепить его к профилю, используем шуроповерт и саморезы по металлу. С шагом до 75 см для первого слоя и не более 25 см для второго слоя гипсокартона прикручиваем листы к каркасу. В профессиональной деятельности используется шуроповерт с насадкой для автоматической подачи саморезов.
Вообще, по технологии можно использовать только один слой гипса, однако для большей шумоизоляции и общей прочности конструкции лучше использовать два. Кстати, из гипсокартона делают даже пуленепробиваемые стены с помощью многослойности конструкции.
Закладываем минеральную вату
Для шумоизоляции (теплоизоляции) и избавления от звона в стене необходимо заложить минеральную вату. Работать с ней нужно только в защитных перчатках и респираторе. Берем рулон, разрезаем его на полоски нужных размеров с помощью любого ножа. Лучше, чтобы высота полоски была чуть больше высоты помещения.
Заложив вату, устанавливаем листы гипсокартона с другой стороны. Небольшой совет: при установке подложить что-нибудь под лист гипса (4-5 мм), чтобы потом гипсокартон не трещал. Есть специальные приспособления для этого, но стоят они дорого. Подойдет любой осколок плитки, например. Все, наша перегородка готова.
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— В первую очередь гипсокартонные перегородки хороши скоростью монтажа. Далее, здесь полностью исключены мокрые процессы. Плюс такая перегородка не требует большого бюджета. Нужно также понимать, это гипс — абсолютно экологичный и гипоаллергенный.
Гипсокартон раскрепостил наших дизайнеров, так как с его помощью можно делать невероятные вещи вплоть до портрета на потолке). Люди уверены, что перегородки из гипсокартона не надежны, что они хуже по качеству, чем газосиликатные. Однако, это не так. Гипс не уступает по качеству, а также по шумоизоляции.
Фото: Павел Садовский
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