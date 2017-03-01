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Один пояс - один путь: зачем Лукашенко едет в Китай

02.03.2017 08:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.

Один пояс - один путь: зачем Лукашенко едет в Китай
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что в мае 2017 года в Пекине пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Его цель — совместное обсуждение планов сотрудничества и создание платформы для будущего сотрудничества в рамках стратегии. Также на форуме, как отметил Си Цзиньпин, ожидается поиск решения вопросов современной глобальной и региональной экономики и продвижение реализации стратегии.

Как заявил в свою очередь посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, анонсируя майский визит белорусского лидера в КНР, на данном международном форуме "единомышленники, разделяющие общие ценности" соберутся для того, чтобы обсудить актуальные вопросы и найти решение тех проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество.

Напомним, что Александр Лукашенко посещал Китай с государственным визитом в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как "прорывной". По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко стороны подписали 27 соглашений в различных сферах. А китайские власти заявили о намерении содействовать сопряжению инициативы создания "Экономического пояса Шелкового пути" и стратегии строительства белорусского технопарка "Великий камень".

Шелковый путь развития

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

В интервью агентству Синьхуа Кирилл Рудый отметил, что поскольку Беларусь находится на перекрестке Европы и через нее проходят многие торговые пути, то страна заинтересована в перспективах развития этого проекта.

Реформа сферы предложения

Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения (supply side reform) в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Эксперты отмечают, что эта политика уже привела к снижению цен, что, с одной стороны, удерживает низкий уровень инфляции, а с другой — ведет к банкротству предприятий и сокращению рабочих мест. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит все свои обязательства по сокращению избыточных мощностей в этих секторах.

Белорусская сторона также высказала заинтересованность в создании на своей территории китайских предприятий в рамках проводимой китайскими властями структурной реформы предложения.

"Для нас большой интерес представляют три направления. Первое — это проводимая в Китае структурная реформа предложения, поскольку благодаря этой реформе многие китайские компании все более активно выходят за рубеж и создают свои предприятия за рубежом. Поэтому для нас, конечно, интересно, создадут ли они эти предприятия в Беларуси, станет ли Беларусь для них точкой опоры по размещению своих производств", — сказал Кирилл Рудый в интервью агентству Синьхуа.    

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь интересует возможность создания на ее территории китайских предприятий в рамках проводимой китайскими властями структурной реформы предложения.

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