МИНСК, 2 мар – Sputnik. Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин полагает, что в республике еще есть резервы для снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, и подчеркивает: рост тарифов в целом укладывается в рамки определенной президентом тарифной политики в этой области.

В Беларуси с 1 марта текущего года повышены тарифы на электроэнергию, газ и отопление для населения. С 1 января увеличились тарифы практически на все другие ЖКУ. Между тем, по данным Белстата, за январь 2017 года номинальная зарплата работников сократилась почти на 80 рублей, в бюджетном секторе реальные зарплаты упали на 8,5%.

Общаясь с журналистами перед итоговой коллегией Брестского областного управления ЖКХ, Калинин отметил, что в целом рост тарифов на коммунальные услуги укладывается в рамки тарифной политики. "Глава государства четко поставил задачу: исходя из возможностей и доходов граждан, мы должны регулировать и повышать плату за коммунальные услуги", – сказал вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что теперь жировки стали более понятными для граждан.

"Ее можно сравнивать с чеком в магазине. Вы видите, какой товар сколько стоит, и человек может разобраться, если захочет. Система прозрачная и единая по всей стране. Разница зависит от объема потребления той или иной услуги. Если есть какие-то нарушения, то это человеческий фактор. Это уже непосредственно ответственность специалиста в коммунальном хозяйстве, а не проблема отрасли в целом", – отметил вице-премьер.

Калинин также сообщил, что правительство планирует расширить категорию получателей безналичных жилищных субсидий.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе правительства, Калинин также заметил, что отрасль ЖКХ должна сэкономить на затратах по оказанию услуг в текущем году не менее 100 миллионов рублей. "В коммунальном хозяйстве еще есть около 20% резерва по экономии электрической энергии, но для этого нужны значительные объемы средств. Одномоментно мы этот вопрос не можем решить ни за счет бюджета, ни за счет предприятий, организаций коммунального хозяйства", – сказал вице-премьер.

В то же время он пояснил, что разработана пятилетняя программа по снижению затрат.

Калинин также напомнил о задаче президента выйти на среднюю зарплату в 500 долларов в эквиваленте к концу года. "Глава государства поставил понятную и в то же время сложную задачу: выйти на уровень 1000 рублей средней зарплаты. Это та лакмусовая бумажка, которая позволит пересмотреть многие вопросы в отрасли", – добавил вице-премьер.