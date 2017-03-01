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Витебские хлебопеки начали выпускать печенье для армии

02.03.2017 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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ОАО «Витебскхлебпром» занялось производством армейских галет, сообщили на предприятии.

«Производством специального печенья, которое заменяет хлеб и способно сохранять свои качества длительное время, для Минобороны России предприятие занялось в конце 2016 года. Первые 30 тонн продукции уже отгрузили заказчику. Армейские галеты производятся по простой рецептуре (специальному ГОСТу) с уменьшенным содержанием сахара и жира, оговаривается также, какой должен быть развес», — рассказали на предприятии.

Освоив производство галет, витебские хлебопеки занялись выпечкой затяжного печенья. «Мы специализировались на сдобном печенье, затяжное никогда раньше не производили. Сейчас у нас в разработке несколько наименований новой для нас продукции. Новинки можно будет увидеть на полках магазинов. Это, конечно, не пресные галеты, рецептура печенья несколько иная», — пояснили на предприятии.

 
 
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Армейские галеты производят по простой рецептуре с уменьшенным содержанием сахара и жира.

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