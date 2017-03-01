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Цепкало освобожден от должности директора Администрации ПВТ
02.03.2017 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».
Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
(Будет дополнено)
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Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта
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