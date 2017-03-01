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Беларусбанк привлекает кредит из КНР на финансирование своей работы
02.03.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. ОАО "АСБ Беларусбанк" привлекает гарантированный долгосрочный кредит из Китайской Народной Республики, сообщили Sputnik в пресс-службе банка.
Там пояснили, что сумма кредита составит 100 миллионов долларов, средства выделены Государственным банком развития Китая сроком на три года. Кредит является гарантированным и будет направлен на финансирование текущей деятельности Беларусбанка.
"Соглашение о предоставлении кредита было подписано 1 марта в Пекине. От Беларусбанка документ подписал исполнительный директор банка Виктор Перепелица", – проинформировали в банке.
В ходе подписания он отметил, что Беларусбанк расценивает соглашение как новый этап в совместной работе с Государственным банком развития Китая.
"Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду целей его использования – финансирование текущей деятельности Беларусбанка", – добавил Перепелица.
Ранее Беларусбанк возглавлял Сергей Писарик, однако в середине декабря он был освобожден от занимаемой должности по решению наблюдательного совета банка. Исполняющим обязанности главы банка
До этого в белорусских СМИ активно обсуждалась информация о том, что Писарик был задержан правоохранительными органами.
Однако уже через несколько дней Писарик
Беларусбанк является крупнейшим госбанком Беларуси. Помимо кредитования субъектов хозяйствования и ведения розничного бизнеса, банк занимается кредитованием государственных программ и льготным кредитованием жилищного строительства.
В последнее время в Нацбанке отмечали, что регулятор несколько обеспокоен ростом проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля белорусских банков.
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Сумма кредита составляет 100 миллионов долларов, он выдан на три года; в банке считают, что это беспрецедентный факт для белорусских комбанков.
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