Нынешний застройщик не будет возводить бизнес-центр на улице Мирошниченко — через дорогу от Куропат. Об этом TUT.BY рассказал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич после встречи с руководством компании-заказчика «Белреконструкция» Игорем Онищенко.

— Яны нас пераканалі, што не збіраюцца там нічога будаваць і сыходзяць, — сказал Дмитрий Дашкевич.



Лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич

По его словам, сегодня и завтра рабочие будут вывозить с площадки все материалы и технику, а в понедельник уберут забор.

— Нам распавялі, што ў панядзелак яны будуць зараўніваць ландшафт. Яны афармляюць дамову з «Зяленбудам», каб тыя прыйшлі і аднавілі пляцоўку, — рассказал подробности встречи Дашкевич.

После этого активисты готовы свернуть лагерь защитников Куропат возле стройплощадки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Накануне в комментарии TUT.BY акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко высказал свое отношение к сложившейся ситуации. По его словам, во время покупки земли они не знали, что она находится в охранной зоне, поэтому нынешний конфликт стал для застройщика неожиданностью.

Они готовы строиться в другом месте, если городские власти предоставят им новый участок.

— На сегодня мы приняли решение не приостановить, а полностью остановить стройку. Мы вывезли с участка всю технику, рабочих. И теперь ждем решения города, поскольку оно в его компетенции, — сказал Игорь Онищенко. — Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя.

Участок на Мирошниченко включили в план города в 2013 году, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. В 2014-м границы охранной зоны сузили и окончательно узаконили стройку.

Уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах. Местные жители собрали более тысячи подписей против возведения в их районе нового здания. В понедельник рабочие приостановили работы на объекте и вывезли часть техники.

Вчера с активистами встретился мэр Минска Андрей Шорец. Руководство города пообещало приостановить стройку как минимум на неделю. За это время власти собираются обсудить проблему с Минкультом и другими ведомствами.

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.