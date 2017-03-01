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На торгах 2 марта рубль ослабел ко всем валютам корзины
02.03.2017 13:02 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 марта прошли очередные торги валютами. Рубль снизился ко всем валютам корзины.
Доллар укрепился на BYN0,0047 — до 1,9002 рубля.
Евро вырос на BYN0,0024 — до 2,0003 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN0,0064 — до 3,2536 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар укрепился на BYN0,0047.
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