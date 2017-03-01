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Беларусь хочет увеличить экспорт продовольствия в РФ на 8%

02.03.2017 14:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь планирует увеличить в 2017 году экспорт продовольствия в Россию на 8% по сравнению с 2016 годом.

"Мы планируем выйти в этом году с ростом 8% к уровню прошлого года", - заявил 2 марта вице-премьер Михаил Русый, передает ТАСС.

Замглавы правительства однако не уточнил, по каким товарным позициям Беларусь намерена нарастить экспорт продовольствия в Россию. При этом он отметил, что в январе по оперативным данным поставки выросли примерно на 15%.

Балансы поставок продовольствия планируется утвердить на заседании совместной коллегии аграрных ведомств двух стран, которое запланировано до 15 марта. Соответствующая договоренность с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем и министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым есть, добавил Михаил Русый.

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Также Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ответ на аналогичную меру Беларуси, применяемую с января 2015 года.

Кроме того, ведомство может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси, но и из других регионов страны.

 
 
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Беларусь планирует увеличить в 2017 году экспорт продовольствия в Россию на 8% по сравнению с 2016 годом.

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