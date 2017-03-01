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Продолжительность торговой сессии валютам на бирже увеличивается на 1 час
02.03.2017 14:49 — Новости Экономики | Tut.by
С 6 марта 2017 года продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» увеличивается на 1 час, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Соответствующие изменения в Операционный регламент торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты утверждены решением правления биржи от 27 февраля 2017 г.
Таким образом, с 6 марта торги иностранными валютами будут проводиться ежедневно с 10.00 до 13.00, период закрытия отменяется.
В связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Нацбанк устанавливает официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на
Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Эта мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и как следствие — стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.
Национальный банк также инициирует другие меры, направленные на расширение возможностей участников внутреннего валютного рынка. В ближайшее время с участием представителей банков, субъектов хозяйствования, Белорусской валютно-фондовой биржи и Нацбанка планируют выработать предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению «наилучшей практики» проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.
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Время публикации курсов на сайте Нацбанка смещается на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны ориентировочно с 14.00.
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