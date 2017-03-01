С 6 марта 2017 года продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» увеличивается на 1 час, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Соответствующие изменения в Операционный регламент торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты утверждены решением правления биржи от 27 февраля 2017 г.

Таким образом, с 6 марта торги иностранными валютами будут проводиться ежедневно с 10.00 до 13.00, период закрытия отменяется.

В связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Нацбанк устанавливает официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на сайте Нацбанка также смещается на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны ориентировочно с 14.00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Эта мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и как следствие — стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.

Национальный банк также инициирует другие меры, направленные на расширение возможностей участников внутреннего валютного рынка. В ближайшее время с участием представителей банков, субъектов хозяйствования, Белорусской валютно-фондовой биржи и Нацбанка планируют выработать предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению «наилучшей практики» проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.