МИНСК, 2 мар – Sputnik. Национальный банк Беларуси с 6 марта увеличивает продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" на один час, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регуляторного органа.



© Sputnik / Виктор Толочко Весна началась с ослабления белорусского рубля

Там отметили, что Нацбанк и БВФБ продолжают реализацию комплекса мер по развитию инструментов и механизмов функционирования биржевого сегмента внутреннего валютного рынка Беларуси.

"С 6 марта 2017 года продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в БВФБ увеличивается на один час. Таким образом, с 6 марта торги иностранными валютами в БВФБ будут проводиться ежедневно с 10:00 до 13:00, период закрытия отменяется", – пояснили в Нацбанке.

В регуляторе подчеркнули, что в связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Нацбанком устанавливаются официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на сайте банка также смещается на час. Теперь курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны ориентировочно с 14:00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Эта мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и, как следствие, стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.

Нацбанк также инициирует иные меры, направленные на расширение возможностей участников внутреннего валютного рынка. Так, в ближайшее время с участием представителей банков, субъектов хозяйствования, БВФБ будут выработаны предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению "наилучшей практики" проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.