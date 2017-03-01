МИНСК, 2 мар – Sputnik. Беларусь в текущем году собирается увеличить поставки продуктов в Российскую Федерацию на 8%, заявил в четверг заместитель премьера Михаил Русый, сообщила газета " Союзное вече ".



© Sputnik / Виктор Толочко Аграрные ведомства РБ и РФ могут провести коллегию до 10 марта

Ранее в Минсельхозпроде республики информировали о планах республики как минимум сохранить объемы экспорта продовольствия в РФ на уровне 2016 года.

По словам Русого, Беларусь в текущем году ставит целью нарастить поставки продовольствия в РФ на 8% по сравнению с прошлым годом.

Он также отметил, что, согласно оперативным данным поставок, уже в январе текущего года рост экспорта продовольствия на российский рынок составил около 15%. При этом Русый не уточнил, по каким именно позициям республика собирается обеспечить заявленный рост, сообщив, что это будут те продукты, которые пользуются популярностью у россиян.

Заместитель премьера также рассказал, что белорусская и российская стороны баланс поставок продовольствия утвердят, скорее всего, уже в текущем месяце – во время проведения совместной коллегии профильных министерств. Он также обозначил конкретную дату – до 15 марта.

Как ранее сообщал Sputnik, республика предлагала провести коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России до 10 марта . По информации белорусского министерства, аграрные ведомства стран уже предварительно договорились увеличить объемы поставок белорусского мяса и мясопродуктов, а также молокопродуктов на рынок России в 2017 году.