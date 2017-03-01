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Президент Грузии пригласил Лукашенко в Тбилиси
02.03.2017 16:38 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко совершить визит в Тбилиси. Об этом
Сегодня, 2 марта, в Минске состоялась еще одна встреча президентов двух стран.
«Президенты сегодня подвели итоги визита Георгия Маргвелашвили в Минск и обсудили пути реализации достигнутых договоренностей. Президент Грузии пригласил президента Беларуси совершить визит в Тбилиси», — говорится в заявлении пресс-службы грузинского лидера.
Там также сообщили, что накануне
Дата визита Лукашенко будет согласована позднее. Это будет второй визит президента Беларуси в Грузию. Первый раз в этой стране Александр Лукашенко побывал
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Дата визита будет согласована позднее.
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