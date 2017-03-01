«Российские железные дороги» (РЖД) увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Северо-Запада РФ. Информация об этом опубликована на сайте РЖД.





«Утвердить внесение изменений (.) в части корректировки коэффициента 0,75 на 0,50 к тарифам на перевозки нефтепродуктов (…) в цистернах со станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги», говорится в сообщении.

Коэффициент вступит в силу «в установленном порядке» (спустя 10 дней после официальной публикации в печатном издании РЖД) и будет действовать до изменения нынешних ценовых пределов. Монополия установила коэффициент в пределах «тарифного коридора», в рамках которого может варьировать утвержденные государством ставки.

Вблизи станции Барбаров находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у правительства Беларуси — 42,76% акций, у российской «Славнефти», подконтрольной «Роснефти» и «Газпром нефти» — 42,58%), вблизи станции Новополоцк — «Нафтан».

Решение о 25%-ной скидке на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута с двух белорусских станций в порты Северо-Запада РФ в период до 2019 г. «Российские железные дороги» приняли в октябре 2016 года. Правда, в декабре президент РЖД Олег Белозеров заявил , что компания готова увеличивать размер понижающего коэффициента. «У нас была скидка 25% по белорусскому направлению дана по переключению грузов в порты Российской Федерации, на северо-запад. Если потребуется, мы дадим дополнительные скидки для того, чтобы грузы ехали по железной дороге не в Прибалтику, а на северо-запад за счет того, что у нас есть такая экономика», — сказал Белозеров.

Уже давно основной транзит белорусских нефтепродуктов осуществляется через порты Литвы и Латвии в силу географической близости. Российская сторона предполагает, что снижение тарифов стимулирует перевод нефтяных грузов из прибалтийских портов в порты РФ. Власти России приняли решение к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском море (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).

Но страны Балтии также не сидят сложа руки. В частности, в начале этого года в Минске было открыто постоянное представительство Латвийской железной дороги, чтобы «способствовать сотрудничеству в области железнодорожных перевозок и укрепить сотрудничество в сфере транзита и логистики». Главой представительства ЛЖД в Минске стала Уна Витола, предыдущая представитель Министерства сообщения Латвии в России. В 2016 году по железной дороге из Беларуси в Латвию было перевезено 15,6 млн тонн грузов (в том числе 5,4 млн тонн нефтепродуктов, что составило 79% всех нефтеналивных грузов, перевезенных по латвийским рельсам).