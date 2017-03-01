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"Скидка еще больше". Россия настойчиво манит белорусские нефтепродукты в свои порты
02.03.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by
«Российские железные дороги» (РЖД) увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Северо-Запада РФ. Информация об этом опубликована на
«Утвердить внесение изменений (.) в части корректировки коэффициента 0,75 на 0,50 к тарифам на перевозки нефтепродуктов (…) в цистернах со станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги», говорится в сообщении.
Коэффициент вступит в силу «в установленном порядке» (спустя 10 дней после официальной публикации в печатном издании РЖД) и будет действовать до изменения нынешних ценовых пределов. Монополия установила коэффициент в пределах «тарифного коридора», в рамках которого может варьировать утвержденные государством ставки.
Вблизи станции Барбаров находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у правительства Беларуси — 42,76% акций, у российской «Славнефти», подконтрольной «Роснефти» и «Газпром нефти» — 42,58%), вблизи станции Новополоцк — «Нафтан».
Решение о 25%-ной скидке на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута с двух белорусских станций в порты Северо-Запада РФ в период до 2019 г. «Российские железные дороги» приняли в октябре 2016 года. Правда, в декабре президент РЖД Олег Белозеров
Уже давно основной транзит белорусских нефтепродуктов осуществляется через порты Литвы и Латвии в силу географической близости. Российская сторона предполагает, что снижение тарифов стимулирует перевод нефтяных грузов из прибалтийских портов в порты РФ. Власти России приняли решение к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском море (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).
Но страны Балтии также не сидят сложа руки. В частности, в начале этого года в Минске
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"Российские железные дороги" (РЖД) увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых...
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