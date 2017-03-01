МИНСК, 2 мар — Sputnik. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов на Балтийском море, говорится в материалах РЖД, опубликованных на сайте железнодорожного ведомства РФ.

Речь идет о введении коэффициента 0,5 к ставкам действующих тарифов на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (обслуживает порты РФ на Балтийском море).

Новые коэффициенты начнут применяться через десять дней после публикации этого решения РЖД в ведомственном печатном СМИ и будут действовать до изменения нынешних ценовых пределов.

В сообщении отмечается, что коэффициенты установлены в пределах "тарифного коридора", в рамках которого РЖД может варьировать утвержденные государством ставки.

Станция Барбаров является точкой перевалки для перевозок по железной дороге нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ, станция Новополоцк — ОАО "Нафтан".

Ранее, в октябре 2016 года, РЖД приняли решение предоставить Беларуси скидку в 25% на перевозки нефтепродуктов по железной дороге в направлении российских портов на Балтике. Эти скидки должны были действовать до 2019 года.

Однако белорусские нефтетрейдеры не очень охотно пользовались этими скидками, поскольку считали наиболее экономически целесообразным осуществлять экспорт через порты Литвы и Латвии.

Ранее также сообщалось, что РФ приняла решение к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), чтобы загрузить свои собственные мощности на Балтийском море (Усть-Луга и Приморск).