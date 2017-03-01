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Кто станет новым куратором белорусских айтишников?
02.03.2017 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодняшнее
Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» создана в соответствии с декретом от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». Администрация ПВТ подчиняется Александру Лукашенко и подотчетна Совету министров. Очевидно, что новым руководителем окажется кто-то из кадрового резерва президента. По нашей информации, возглавить одну из немногих отраслей, которые даже в кризис показывает рост, не отказались бы многие. Проблема в том, что в ней надо хорошо разбираться. Это гораздо сложнее, чем торговать привычными сахаром, мебелью или трусами. Как важно и другое — не наломать дров в этой сфере. Потому что назначение абсолютно чужого человека может вызвать отторжение айтишников, которые легки на подъем. Исходя из этих ключевых посылов мы и сформировали перечень претендентов на пост руководителя ПВТ.
Самый реальным кандидатом на пост нового руководителя парка является нынешний председатель наблюдательного совета ПВТ Всеволод Янчевский. Человека
В кулуарах звучит также имя нынешнего первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. Казалось бы, что может связывать Рыженкова, который пока больше специализировался на спорте, с IT-сферой? Цепкало пришел ПВТ, будучи карьерным дипломатом. Рыженков тоже опытный дипломат. Он также молодой, интересуется новыми технологиями и хорошо знает английский язык. Может получиться хороший посредник между властью и IT-сообществом (в том числе и международным). Но достаточно ли этого для руководства ПВТ?
В последнее время Александр Лукашенко признавал заслуги и достижения белорусских айтишников, однако высказал и ряд претензий. Одна из последних касалось уклонения от уплаты налогов в полной мере в Беларуси. «Ребята, прекратите шалить», —
Еще одна кандидатура, которая видится логичной, — это человек с опытом работы в ИТ-бизнесе. Вряд ли такой есть в кадровом резерве президента. Но если мы хотим совершить прорыв в сфере высоких технологий, то профессионал из отрасли видится подходящей кандидатурой. Первым на ум приходит Леонид Лознер. Он уже не занимается оперативной деятельностью в EPAM Systems. Таким образом может быть сведен к минимум конфликт интересов. В Беларуси он больше известен сейчас проектами в области IT-образования, науки и робототехники. Однако большой вопрос, захотят ли предприниматели впрягаться в белорусскую госслужбу и заниматься развитием ПВТ.
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Сегодняшнее увольнение Валерия Цепкало с поста руководителя администрации Парка высоких технологий стало для многих неожиданным. Хотя слухи об этом...
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