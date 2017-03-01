Сегодняшнее увольнение Валерия Цепкало с поста руководителя администрации Парка высоких технологий стало для многих неожиданным. Хотя слухи об этом муссировались на протяжении последних нескольких месяцев очень упорно. Как бы там не было, директорство Валерия Цепкало стало историей. Теперь интересно, кто может возглавить ПВТ.

Государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий» создана в соответствии с декретом от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». Администрация ПВТ подчиняется Александру Лукашенко и подотчетна Совету министров. Очевидно, что новым руководителем окажется кто-то из кадрового резерва президента. По нашей информации, возглавить одну из немногих отраслей, которые даже в кризис показывает рост, не отказались бы многие. Проблема в том, что в ней надо хорошо разбираться. Это гораздо сложнее, чем торговать привычными сахаром, мебелью или трусами. Как важно и другое — не наломать дров в этой сфере. Потому что назначение абсолютно чужого человека может вызвать отторжение айтишников, которые легки на подъем. Исходя из этих ключевых посылов мы и сформировали перечень претендентов на пост руководителя ПВТ.

Самый реальным кандидатом на пост нового руководителя парка является нынешний председатель наблюдательного совета ПВТ Всеволод Янчевский. Человека из обоймы Лукашенко в 2008 году назначили помощником президента — начальником главного идеологического управления Администрации президента. Через несколько лет государство поручило ему курировать сферу информатизации и высоких технологий. До этого он стоял у истоков создания Белорусского патриотического союза молодежи, депутатствовал и был главным редактором журнала «Планета», издаваемого «Белтрансгазом». По информации TUT.BY, в последнее время между двумя кураторами отрасли Цепкало и Янчевским не было полного взаимопонимания.

В кулуарах звучит также имя нынешнего первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. Казалось бы, что может связывать Рыженкова, который пока больше специализировался на спорте, с IT-сферой? Цепкало пришел ПВТ, будучи карьерным дипломатом. Рыженков тоже опытный дипломат. Он также молодой, интересуется новыми технологиями и хорошо знает английский язык. Может получиться хороший посредник между властью и IT-сообществом (в том числе и международным). Но достаточно ли этого для руководства ПВТ?

В последнее время Александр Лукашенко признавал заслуги и достижения белорусских айтишников, однако высказал и ряд претензий. Одна из последних касалось уклонения от уплаты налогов в полной мере в Беларуси. «Ребята, прекратите шалить», — сказал Лукашенко и поручил силовикам провести с айтишниками профилактическую беседу. Поэтому одна из кандидатур видится из этого сектора. Высокопоставленного человека в погонах вряд ли примет айти-сообщество. Но выходец из спецслужб — why not. Например, в набсовет ПВТ входит Константин Шульган, заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при президенте.

Еще одна кандидатура, которая видится логичной, — это человек с опытом работы в ИТ-бизнесе. Вряд ли такой есть в кадровом резерве президента. Но если мы хотим совершить прорыв в сфере высоких технологий, то профессионал из отрасли видится подходящей кандидатурой. Первым на ум приходит Леонид Лознер. Он уже не занимается оперативной деятельностью в EPAM Systems. Таким образом может быть сведен к минимум конфликт интересов. В Беларуси он больше известен сейчас проектами в области IT-образования, науки и робототехники. Однако большой вопрос, захотят ли предприниматели впрягаться в белорусскую госслужбу и заниматься развитием ПВТ.