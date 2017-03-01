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Большинство рабочих мест в Брестской области планируется создавать в малом и среднем бизнесе

02.03.2017 18:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Брестской области в текущем году основную часть новых рабочих мест предполагается создавать субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом 1 марта сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис, передает БЕЛТА.

«Перед нами стоит задача — раскрепостить человека, дать ему возможность организовать собственное дело. Главное, чтоб человек был занят, надо создавать условия для среднего и крупного бизнеса, где будут рабочие места для многих людей. Не менее важно оказывать поддержку и индивидуальным предпринимателям», — подчеркнул Анатолий Лис.

Губернатор отметил, что без финансовой помощи сегодня сложно начать бизнес. В частности, в областном бюджете на нынешний год запланировано 2,3 миллиона рублей для оказания государственной поддержки конкретных проектов субъектов малого предпринимательства в виде предоставления льготных кредитов.

В целом в Брестской области в нынешнем году планируется создать не менее 6,5 тысяч рабочих мест. В основном — на открывающихся микро- и малых организациях. Ожидается, что в регионе заработает 685 новых компаний. Только в январе зарегистрировано 66 предприятий. Кроме того, в Кобринском районе запланировано открытие цеха по переработке рыбы, где получат работу 30 человек. В Барановичском районе в местном фермерском хозяйстве строится дополнительный комплекс теплиц с расширением производства шампиньонов, куда смогут трудоустроиться около 200 работников. Также в Барановичском районе завершается возведение завода по переработке овощей. Там предполагается создать 10 рабочих мест.

 
 
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Губернатор отметил, что без финансовой помощи сегодня сложно начать бизнес.

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