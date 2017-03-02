Созданное государством в прошлом году ОАО «Агентство по управлению активами» приняло проблемные долги уже порядка 200 предприятий. Сумма переданных в агентство проблемных активов, по информации БелаПАН, в январе 2017 года уже превысила полмиллиарда рублей.

Агентство по управлению активами было создано по решению белорусских властей летом 2016 года в связи ростом проблемных активов в коммерческих банках, в частности в «Белагропромбанке», который финансирует агропромышленный комплекс страны.

Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов ранее отмечал, что данное агентство, принимая от банков проблемные кредиты предприятий, будет заниматься финансовым оздоровлением должников.

«Агентство сможет дать отсрочку на обслуживание проблемных долгов. Кроме этого, агентство сможет посмотреть бизнес-план таких предприятий и принять меры, необходимые для оздоровления этих организаций. Если этого не случится, тогда можно будет вести речь о щадящем режиме банкротства таких предприятий», — сообщил Селиверстов, выступая осенью прошлого года в парламенте.

По мнению независимых экспертов, власти создали Агентство по управлению активами, чтобы не допустить массового банкротства проблемных кредитополучателей.

«Немедленное банкротство — это удар по трудовому коллективу, который остается без работы. Государство не стало „резать по живому“, а щадящим образом решило подойти к проблемным предприятиям. Возможно, платежеспособность отдельных организаций, когда им дадут отсрочку, и удастся восстановить», — отметил в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Вместе с тем, считает он, создание агентства не панацея, а дополнение к необходимым структурным реформам, которые должны быть направлены на повышение эффективности госпредприятий.

«Стоит в этой связи организовать совместную деятельность Агентства по управлению активами и Национального агентства по инвестициям и приватизации. Важно, чтобы на проблемные предприятия пришли инвесторы, которые смогут организовать выпуск востребованной продукции и вывести производителей на новые рынки сбыта», — полагает Александр Муха.

По мнению экспертов, бурный рост проблемных долгов в реальном секторе обусловлен тем, что модернизация, инициированная государством, была проведена неэффективно.

«Новые мощности не были увязаны с продажами, соответственно, проведенная модернизация оказалась неэффективной. Как следствие — кредиты, которые привлекались под модернизацию, стали необслуживаемыми, поэтому выросла доля проблемных активов в банковской системе», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН кандидат экономических наук Феликс Чернявский.

Как сообщалось ранее, на 1 февраля 2017 года доля проблемных активов в банковской системе составила 13,3% и увеличилась по сравнению с началом 2016 года практически в два раза.