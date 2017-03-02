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Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
03.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В последние годы в отелях Marriott растет количество клиентов поколения Y — людей, рожденных в период с начала 80-х и до 2000-х. Многие из них вступили в 30-летний, самый активный возраст, остальные вступят в него в ближайшие 5 лет. Пока что поколение Y не стало основной аудиторией отеля Marriott, но в ближайшие годы неизбежно займет первенство.
— Через 5 лет более половины трудоспособного населения планеты будет состоять из поколения миллениалов, — рассказывает Егор Денисюк. — Оно придет на смену поколению беби-бумеров, рожденных до 1979 года. «Игреки» станут у руля во всех сферах бизнеса либо окажутся активной движущей силой этого бизнеса. Они будут самой платежеспособной возрастной группой людей, а потому уже сейчас глупо не соответствовать их требованиям.
— Одна из особенностей поколения Y заключается в том, что границы мира у них размыты. Миллениалы знают, как получать шенген, кататься лоукостом, искать дешевое жилье на Airbnb. «Игреки» — это граждане мира, поэтому они станут самой массовой в истории целевой аудиторией гостиничных услуг.
— Другая особенность заключается в том, что наше поколение более социально, у нас больше инструментов для общения друг с другом. Может быть, мы меньше общаемся с незнакомцами на улице, но мы больше общаемся с ними же при помощи социальных платформ. Исследования показали, что представители поколения Y любят работать в обществе людей. Я бы связал это с бумом
— Представителей поколения Y относят к визуалам. Нашей любви к эстетике способствуют такие социальные платформы, как Pinterest, Instagram. Раньше люди фотографировали на пленку, и большинство из них просто запечатлевало момент. Сейчас с развитием технологий появилась возможность делать много попыток и редактировать фото, устраняя несовершенства. Стиль и форма стали для нас важны.
- Еще одна особенность поколения Y заключается в том, что мы плохо разделяем развлечения и работу. Границы профессиональной жизни у нас зачастую размыты. Нам не сложно проверить рабочую почту дома. В офисе у нас тоже сопряжены работа и фан: в современных рабочих пространствах обязательно предусмотрены комнаты отдыха, где можно поиграть в настольный футбол, помедитировать и так далее.
Интерьерный стиль, созданный специально для миллениалов
- Наблюдая за таким изменением профиля гостей, Marriott стал меняться в соответствии с их потребностями. Этот процесс идет где-то с 2010 года. Старые Marriott-отели очень похожи друг на друга, в них превалируют красные, желтые тона, мало пространства, все предметы мебели в номере очень объемные. Такой, аристократический где-то стиль. В то же время, многие воспринимают современный интерьерный стиль как холодный и отчужденный. Поэтому бренд Marriott Hotels and Resorts пересмотрел свой подход к интерьерному дизайну, и создал интерьерный стиль Marriott Modern, который сочетает в себе выжимку современной эстетики, атмосферу расслабленной формальности и добавленного пространства.
В первую очередь этот стиль отражен в номерах. Под удар сразу попали привычные нам рабочие зоны. В номерах предыдущего поколения обязательно был массивный рабочий стол и грузное офисное кресло. Но люди с лэптопами, планшетами и другими современным гаджетами не любят работать за столом. Так что на смену грузной офисной мебели пришла модульная. Ее можно вообще убрать, если она не нужна, можно без усилий переставить в любое место. Некоторые отели делают столик, встроенный в стену, который можно опустить и работать, не вставая с кровати. Все это, помимо функциональности, добавляет номеру пространства.
— Не все постояльцы из поколения Х воспринимают эти изменения как позитивные. Очень часто клиенты возрастной категории 40+ заходят в номер и говорят: «Что-то здесь рабочего стола нет...»
Мало того, что мы больше не загромождаем номер массивной мебелью, мы визуально увеличиваем его с помощью наложения света и текстур.
— Атмосфера бизнеса не обязана возникать в стерильных, безликих пространствах. Мы балансируем на грани бизнес-функциональности и комфорта и называем это «расслабленной формальностью».
— Помимо основного жилого пространства, у нас преобразились ванные комнаты — собственно, ванной там больше нет, есть душевая ниша. Исследования показали, что представители поколения Y предпочитают принимать душ, нежели ванну. Увеличились гардеробные шкафы, многие просто идут открытыми стеллажами, без створки, добавлены полки для вещей.
— Такой номер стоит порядка $138. Здесь селятся бизнес-туристы, люди корпоративного мира, приехавшие на тренинг, семинар или глобальную конференцию, которые часто проходят в Минске. Помимо обычных номеров, у нас есть четыре категории люксов, включая президентский. Цены от $248 до $1100. Люксы достаточно популярны, спрос на них есть всегда. Там размещаются представители более крупного бизнеса, топ-менеджеры компаний. В люксе есть рабочая, обеденная зона, зона отдыха, небольшая кухня с кофемашиной, гардеробная. Планировка необычная, open-space: номер зонирован, но глухих дверей здесь почти нет. Даже ванна стоит в открытой комнате с окном.
Начинка соответствует окружению
— Раньше большинство отелей Marriott по всему миру были абсолютно стандартными, с типовым дизайном интерьеров. Мы привыкли видеть в отелях стандартную интерьерную живопись: абстрактные, абсолютно ничего не значащие картины. Но представители поколения Y проводят в путешествиях 90 и более дней в году! Им надоест жить в одних и тех же интерьерах — получится какой-то «день сурка». Да, люди приезжают сюда по работе, но раз уж они сюда приехали, почему бы не познакомить их с местной аутентикой? Вот почему интерьерный стиль Marriott Modern не может быть одинаковым в разных локациях. Сейчас каждый отель — это локально вдохновленный проект. Он предусматривает отражение особенностей местности, которая его окружает.
— Мы находимся на берегу реки Свислочь, и наши интерьерные дизайнеры использовали природные мотивы в создании интерьера номеров. Ковер имитирует дно реки Свислочь, в интерьере много дерева, натуральных цветов, декоративные элементы на стенах имитируют разводы на воде, а на абажуре торшера колосится камыш. Все картины, которые висят у нас в номерах, — это аутентика, работы членов белорусского союза художников.
— А, например, отель, который находится в Амстердаме, содержит вкрапления граффити в своем интерьере. Такие элементы добавляют «фишки» отелю, вдыхают жизнь в его помещения. Получается уникальный, неповторимый продукт.
Старые отели Marriott постепенно подстраиваются под новый профайл гостей. Это очень сложный, ресурсоемкий процесс, потому что строились они в другое время и с другими целями.
Не только номера отелей, но и общественные зоны претерпевают изменения. Раньше лобби было местом, которое все проходили мимо. Особенно когда обрели популярность чемоданы на колесиках и отпала потребность в ожидании портье. На какое-то время лобби стали маленькими: стойка регистрации, кулер и пара кресел. Сейчас развитие лобби получило второй виток: из скучных, привычных холлов, которые гости стараются побыстрее пройти по дороге в номер, лобби превратились в популярные пространства для встреч, для того, чтобы пообщаться с коллегами, обсудить планы на день, выпить кофе или перекусить.
— Пространство нашего лобби является реализацией концепции Great Room —это продолжение твоей комнаты. Если ты привык работать с людьми и чувствуешь себя неуютно, одиноко в своем номере, ты можешь спуститься в лобби. Здесь играет ненавязчивая музыка, ко всем зонам подведены розетки, а также есть многофункциональные беспроводные зарядные устройства, для тех, кто забыл свой «зарядник» в номере.
— Вне номера представители поколения Y хотят видеть какую-то активность. Хотят, чтобы в отеле проходили тематические вечера, кулинарные шоу, мастер-классы или шоу местных музыкантов. Когда ты едешь в новое место, тебе не хочется избитого кафедрального собора. Тебе хочется вкусить современную городскую жизнь.
— Поколение X часто не заинтересовано в каком-то аутентичном сумасшедшем молодежном движении, но скоро все поменяется, и все мы будем воспринимать это как должное, как норму, как практику.
— Новая концепция хороша и тем, что дает инвестору достаточно свободы, недорогих и эффективных решений. Ему больше не нужны роскошные, вычурные предметы интерьера, которые будут окупаться десятилетиями. Достаточно удобной качественной мебели за доступную цену, которую можно «отбить» за короткий срок.
— Чем представители поколения Y пренебречь не готовы, так это функциональностью, отсутствием Wi-Fi, например. Wi-Fi должен быть высокоскоростным и не должен зависеть от количества подключенных к нему устройств. Кроме того, они совершенно не готовы поступиться современностью жилья — роскошный, но старый закуренный номер не вызовет интереса. Им нужно пространство, чистота и свежесть, которая подчеркивается натуральностью цветов и материалов.
Фото: Павел Садовский
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Есть вещи, которые никогда не меняются. Одна из них — конфликт отцов и детей. Сейчас у руля поколение Y, или миллениалы, как они названы в честь смены веков, на...
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