- Еще одна особенность поколения Y заключается в том, что мы плохо разделяем развлечения и работу. Границы профессиональной жизни у нас зачастую размыты. Нам не сложно проверить рабочую почту дома. В офисе у нас тоже сопряжены работа и фан: в современных рабочих пространствах обязательно предусмотрены комнаты отдыха, где можно поиграть в настольный футбол, помедитировать и так далее.

Интерьерный стиль, созданный специально для миллениалов

- Наблюдая за таким изменением профиля гостей, Marriott стал меняться в соответствии с их потребностями. Этот процесс идет где-то с 2010 года. Старые Marriott-отели очень похожи друг на друга, в них превалируют красные, желтые тона, мало пространства, все предметы мебели в номере очень объемные. Такой, аристократический где-то стиль. В то же время, многие воспринимают современный интерьерный стиль как холодный и отчужденный. Поэтому бренд Marriott Hotels and Resorts пересмотрел свой подход к интерьерному дизайну, и создал интерьерный стиль Marriott Modern, который сочетает в себе выжимку современной эстетики, атмосферу расслабленной формальности и добавленного пространства.



