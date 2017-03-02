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Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

03.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

В последние годы в отелях Marriott растет количество клиентов поколения Y — людей, рожденных в период с начала 80-х и до 2000-х. Многие из них вступили в 30-летний, самый активный возраст, остальные вступят в него в ближайшие 5 лет. Пока что поколение Y не стало основной аудиторией отеля Marriott, но в ближайшие годы неизбежно займет первенство. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Через 5 лет более половины трудоспособного населения планеты будет состоять из поколения миллениалов, — рассказывает Егор Денисюк. — Оно придет на смену поколению беби-бумеров, рожденных до 1979 года. «Игреки» станут у руля во всех сферах бизнеса либо окажутся активной движущей силой этого бизнеса. Они будут самой платежеспособной возрастной группой людей, а потому уже сейчас глупо не соответствовать их требованиям.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Одна из особенностей поколения Y заключается в том, что границы мира у них размыты. Миллениалы знают, как получать шенген, кататься лоукостом, искать дешевое жилье на Airbnb. «Игреки» — это граждане мира, поэтому они станут самой массовой в истории целевой аудиторией гостиничных услуг.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Другая особенность заключается в том, что наше поколение более социально, у нас больше инструментов для общения друг с другом. Может быть, мы меньше общаемся с незнакомцами на улице, но мы больше общаемся  с ними же при помощи социальных платформ. Исследования показали, что представители поколения Y любят работать в обществе людей. Я бы связал это с бумом коворкингов, которые появились 3-4 года назад — пространства, в которых человек может поработать и социализироваться. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Представителей поколения Y относят к визуалам. Нашей любви к эстетике способствуют такие социальные платформы, как Pinterest, Instagram. Раньше люди фотографировали на пленку, и большинство из них просто запечатлевало момент. Сейчас с развитием технологий появилась возможность делать много попыток и редактировать фото, устраняя несовершенства. Стиль и форма стали для нас важны.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

- Еще одна особенность поколения Y заключается в том, что мы плохо разделяем развлечения и работу. Границы профессиональной жизни у нас зачастую размыты. Нам не сложно проверить рабочую почту дома. В офисе у нас тоже сопряжены работа и фан: в современных рабочих пространствах обязательно предусмотрены комнаты отдыха, где можно поиграть в настольный футбол, помедитировать и так далее.

Интерьерный стиль, созданный специально для миллениалов

- Наблюдая за таким изменением профиля гостей, Marriott стал меняться в соответствии с их потребностями. Этот процесс идет где-то с 2010 года. Старые Marriott-отели очень похожи друг на друга, в них превалируют красные, желтые тона, мало пространства, все предметы мебели в номере очень объемные. Такой, аристократический где-то стиль. В то же время, многие воспринимают современный интерьерный стиль как холодный и отчужденный. Поэтому бренд Marriott Hotels and Resorts пересмотрел свой подход к интерьерному дизайну, и создал интерьерный стиль Marriott Modern, который сочетает в себе выжимку современной эстетики, атмосферу расслабленной формальности и добавленного пространства.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

В первую очередь этот стиль отражен в номерах. Под удар сразу попали привычные нам рабочие зоны. В номерах предыдущего поколения обязательно был массивный рабочий стол и грузное офисное кресло. Но люди с лэптопами, планшетами и другими современным гаджетами не любят работать за столом. Так что на смену грузной офисной мебели пришла модульная. Ее можно вообще убрать, если она не нужна, можно без усилий переставить в любое место. Некоторые отели делают столик, встроенный в стену, который можно опустить и работать, не вставая с кровати. Все это, помимо функциональности, добавляет номеру пространства.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Не все постояльцы из поколения Х воспринимают эти изменения как позитивные. Очень часто клиенты возрастной категории 40+ заходят в номер и говорят: «Что-то здесь рабочего стола нет...» 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

Мало того, что мы больше не загромождаем номер массивной мебелью, мы визуально увеличиваем его с помощью наложения света и текстур.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Атмосфера бизнеса не обязана возникать в стерильных, безликих пространствах. Мы балансируем на грани бизнес-функциональности и комфорта и называем это «расслабленной формальностью».

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Помимо основного жилого пространства, у нас преобразились ванные комнаты — собственно, ванной там больше нет, есть душевая ниша. Исследования показали, что представители поколения Y предпочитают принимать душ, нежели ванну. Увеличились гардеробные шкафы, многие просто идут открытыми стеллажами, без створки, добавлены полки для вещей.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Такой номер стоит порядка $138. Здесь селятся бизнес-туристы, люди корпоративного мира, приехавшие на тренинг, семинар или глобальную конференцию, которые часто проходят в Минске. Помимо обычных номеров, у нас есть четыре категории люксов, включая президентский. Цены от $248 до $1100. Люксы достаточно популярны, спрос на них есть всегда. Там размещаются представители более крупного бизнеса, топ-менеджеры компаний. В люксе есть рабочая, обеденная зона, зона отдыха, небольшая кухня с кофемашиной, гардеробная. Планировка необычная, open-space: номер зонирован, но глухих дверей здесь почти нет. Даже ванна стоит в открытой комнате с окном.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

Начинка соответствует окружению

— Раньше большинство отелей Marriott по всему миру были абсолютно стандартными, с типовым дизайном интерьеров. Мы привыкли видеть в отелях стандартную интерьерную живопись: абстрактные, абсолютно ничего не значащие картины. Но представители поколения Y проводят в путешествиях 90 и более дней в году! Им надоест жить в одних и тех же интерьерах — получится какой-то «день сурка». Да, люди приезжают сюда по работе, но раз уж они сюда приехали, почему бы не познакомить их с местной аутентикой? Вот почему интерьерный стиль Marriott Modern не может быть одинаковым в разных локациях. Сейчас каждый отель — это локально вдохновленный проект. Он предусматривает отражение особенностей местности, которая его окружает.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Мы находимся на берегу реки Свислочь, и наши интерьерные дизайнеры использовали природные мотивы в создании интерьера номеров. Ковер имитирует дно реки Свислочь, в интерьере много дерева, натуральных цветов, декоративные элементы на стенах имитируют разводы на воде, а на абажуре торшера колосится камыш. Все картины, которые висят у нас в номерах, — это аутентика, работы членов белорусского союза художников. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— А, например, отель, который находится в Амстердаме, содержит вкрапления граффити в своем интерьере. Такие элементы добавляют «фишки» отелю, вдыхают жизнь в его помещения. Получается уникальный, неповторимый продукт.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

Старые отели Marriott постепенно подстраиваются под новый профайл гостей. Это очень сложный, ресурсоемкий процесс, потому что строились они в другое время и с другими целями. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

Не только номера отелей, но и общественные зоны претерпевают изменения. Раньше лобби было местом, которое все проходили мимо. Особенно когда обрели популярность чемоданы на колесиках и отпала потребность в ожидании портье. На какое-то время лобби стали маленькими: стойка регистрации, кулер и пара кресел. Сейчас развитие лобби получило второй виток: из скучных, привычных холлов, которые гости стараются побыстрее пройти по дороге в номер, лобби превратились в популярные пространства для встреч, для того, чтобы пообщаться с коллегами, обсудить планы на день, выпить кофе или перекусить. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Пространство нашего лобби является реализацией концепции Great Room —это продолжение твоей комнаты. Если ты привык работать с людьми и чувствуешь себя неуютно, одиноко в своем номере, ты можешь спуститься в лобби. Здесь играет ненавязчивая музыка, ко всем зонам подведены розетки, а также есть многофункциональные беспроводные зарядные устройства, для тех, кто забыл свой «зарядник» в номере. 

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа
Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Вне номера представители поколения Y хотят видеть какую-то активность. Хотят, чтобы в отеле проходили тематические вечера, кулинарные шоу, мастер-классы или шоу местных музыкантов. Когда ты едешь в новое место, тебе не хочется избитого кафедрального собора. Тебе хочется вкусить современную городскую жизнь.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Поколение X часто не заинтересовано в каком-то аутентичном сумасшедшем молодежном движении, но скоро все поменяется, и все мы будем воспринимать это как должное, как норму, как практику.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Новая концепция хороша и тем, что дает инвестору достаточно свободы, недорогих и эффективных решений. Ему больше не нужны роскошные, вычурные предметы интерьера, которые будут окупаться десятилетиями. Достаточно удобной качественной мебели за доступную цену, которую можно «отбить» за короткий срок.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

— Чем представители поколения Y пренебречь не готовы, так это функциональностью, отсутствием Wi-Fi, например. Wi-Fi должен быть высокоскоростным и не должен зависеть от количества подключенных к нему устройств.  Кроме того, они совершенно не готовы поступиться современностью жилья — роскошный, но старый закуренный номер не вызовет интереса. Им нужно пространство, чистота и свежесть, которая подчеркивается натуральностью цветов и материалов.

Где хочет жить поколение Y? Менеджер отеля Marriott о гражданах мира и детях лэптопа

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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Есть вещи, которые никогда не меняются. Одна из них — конфликт отцов и детей. Сейчас у руля поколение Y, или миллениалы, как они названы в честь смены веков, на...

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