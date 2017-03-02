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Два белорусских сырзавода могут попасть под российские санкции

03.03.2017 11:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов. в шаге от запрета на ввоз продукции находятся белорусские ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК».

Как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, каждое предприятие допустило по три санитарных нарушения в феврале, не сообщив на этикетке о содержании в продукте консерванта натамицин или превысив его допустимую концентрацию. За продукцией заводов уже ввели усиленный лабораторный контроль, и в случае еще одного нарушения их сырам закроют въезд в Россию, передают «Известия».

По ее словам, следующие в очереди на запрет ООО «1-ая Минская птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Острожанский-К», «Мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал», ОАО «Бабушкина крынка» и ООО «Акдимол», в отношении которой также введен режим усиленного лабораторного контроля.

Белорусские продукты покупают около половины россиян

Между тем белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  О том, что приобретают их, сообщили около половины опрошенных. Чаще всего покупают молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), мясо и колбасы (19%).

79% потребителей белорусской продукции считают ее качество высоким, при этом 40% называют продукты дорогими, 39% - дешевыми. Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных, из них 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.

В то же время 79% считают нужным жестко пресекать россиян попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Беларуси под видом продукции местного производства. Среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76%.

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Также Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС) в ответ на аналогичную меру Беларуси, применяемую с января 2015 года. Кроме того, ведомство может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси, но и из других регионов страны.

Несмотря на это, Беларусь планирует увеличить в 2017 году экспорт продовольствия в Россию на 8% по сравнению с 2016 годом.

 
 
Ссылка на источник 32
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Россельхознадзор может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов.

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