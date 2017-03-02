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Два белорусских сырзавода могут попасть под российские санкции
03.03.2017 11:53 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов. в шаге от запрета на ввоз продукции находятся белорусские ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК».
Как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, каждое предприятие допустило по три санитарных нарушения в феврале, не сообщив на этикетке о содержании в продукте консерванта натамицин или превысив его допустимую концентрацию. За продукцией заводов уже ввели усиленный лабораторный контроль, и в случае еще одного нарушения их сырам закроют въезд в Россию, передают
По ее словам, следующие в очереди на запрет ООО «1-ая Минская птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Снов», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Острожанский-К», «Мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал», ОАО «Бабушкина крынка» и ООО «Акдимол», в отношении которой также введен режим усиленного лабораторного контроля.
Белорусские продукты покупают около половины россиян
Между тем белорусские продукты пользуются довольно большой популярностью в России. Об этом свидетельствуют
79% потребителей белорусской продукции считают ее качество высоким, при этом 40% называют продукты дорогими, 39% - дешевыми. Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных, из них 10% считают цены невысокими, 4% - напротив, довольно ощутимыми.
В то же время 79% считают нужным жестко пресекать россиян попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Беларуси под видом продукции местного производства. Среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76%.
Напомним, что с 6 февраля Россия
Несмотря на это, Беларусь
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Россельхознадзор может запретить ввоз продукции двух белорусских сырных заводов.
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