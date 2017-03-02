МИНСК, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз сыров двух белорусских молокоперерабатывающих предпрпиятий, сообщает газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу ведомства.



© Sputnik Сергей Субботин Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

Ранее Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении девяти белорусских предприятий как мясной, так и молочной продукции. В частности, молокоперерабатывающие предприятия обвинялись в применении в производстве сыров не заявленного консерванта натамицина. В некоторой продукции, где этот консервант был заявлен, его концентрация превышала разрешенные параметры.

Как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в шаге от запрета на ввоз продукции находятся белорусские ОАО "Ошмянский сыродельный завод" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат") и филиал по производству сыров ОАО "Рогачевский МКК".

"Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение", — сказала Мелано.

О каких нарушениях речь?

В феврале Россельхознадзор взял под усиленный контроль девять белорусских предприятий. Из "молочников" под строгий надзор попали три завода:

Молодечненский молочный комбинат, Воложинский филиал (незаявленный консервант натамицин в сыре)

Лидский молочно-консервный комбинат (незаявленный консервант натамицин в сыре, три случая)

Рогачевский МКК, филиал по производству сыров (превышение количества консерванта натамицин в сыре, три случая)

ОАО "Бабушкина крынка" (превышение количества консерванта натамицин в сыре).

Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к белорусскому мясу и молоку, однако в Минске всегда отвечали на это, что речь идет о контрафактной продукции, произведенной в РФ или в других странах, и ввозимой в Россию под видом белорусской.

Между тем, в конце февраля, отвечая на вопрос российских СМИ о причинах введения строго надзора, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул, что все выявленные патогенные микроорганизмы и бактерии, а также незаявленные антибиотики и консерванты были обнаружены именно в белорусской продукции, речь о фальсификате тут не идет. Данкверт пояснил, что пробы отбирались из продукции, которая следовала в фурах с белорусскими номерами, непосредственно на границе, поэтому в ведомстве не сомневаются в ее происхождении.

Что из себя представляет натамицин?

Натамицин является пищевым консервантом, его обозначают как Е235. Его полезные свойства, как и вред, были научно доказаны и обоснованы в результате ряда проведенных исследований, экспериментов и лабораторных опытов. По данной причине пищевому консерванту Е235 Натамицин (пимарицин) был присвоен статус "опасной" (в больших количествах) для жизни и здоровья человека пищевой добавки. Однако, в настоящее время пищевой консервант Е235 Натамицин (пимарицин) продолжают применять в процессе изготовления продуктов питания в странах Евросоюза, США, Японии, Канады, Азии, а так же в РФ и в странах ближнего зарубежья.

С учетом возможных негативных последствий применения натамицина медиками установлены его предельно допустимые нормы содержания в продуктах питания. Считается, что организм взрослого и здорового человека может спокойно перенести до 0,3 мг/кг массы тела.

В отличие от многих других пищевых консервантов Е235 Натамицин (пимарицин) не обладает токсичным или канцерогенным эффектом. Однако, биологически активное вещество натамицин или пимарицин, которое входит в химический состав пищевого консерванта Е235 Натамицин (пимарицин) обладает настолько мощными антибактериальными способностями, что уничтожает не только болезнетворные, но и полезные бактерии и микроорганизмы.

Наиболее часто пищевой консервант Е235 Натамицин (пимарицин) используют в процессе изготовления мясных изделий и полуфабрикатов, кисломолочной продукции, а так же сладостей и кондитерских изделий.

В пищевой промышленности, в том числе при производстве сыров, его применяют для того, чтобы предотвратить появление на поверхности сыра плесени из-за ненадлежащих условий хранения.

Между тем, медики отмечают, что натамицин является еще и антибиотиком. По их мнению, необоснованное применение натамицина может спровоцировать у человека появление устойчивости к этому антибиотику, и в дальнейшем, в случае появления у человека заболевания, требующего лечение антибактериальными препаратами, придется подбирать другие, более "тяжелые" лекарства.