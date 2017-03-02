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Курсы валют: доллар и евро резко идут в рост
03.03.2017 12:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 3 марта доллар и евро подорожали в Беларуси более чем на копейку. Несколько подешевел российский рубль — на 0,1%. В целом к корзине валют белорусский рубль ослаб на 0,32%.
Уже с понедельника, 6 марта,
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу подешевел только российский рубль.
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