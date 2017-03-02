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Курсы валют: доллар и евро резко идут в рост

03.03.2017 12:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9141
  • Евро — 2,0131
  • 100 российских рублей — 3,2505

Таким образом, на торгах 3 марта доллар и евро подорожали в Беларуси более чем на копейку. Несколько подешевел российский рубль — на 0,1%. В целом к корзине валют белорусский рубль ослаб на 0,32%.

Уже с понедельника, 6 марта, Белорусская валютно-фондовая биржа будет работать иначе: теперь торги будут продолжаться до часу дня, а курсы валют Нацбанк будет публиковать в 14:00.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу подешевел только российский рубль.

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