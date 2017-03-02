МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9141

Евро — 2,0131

100 российских рублей — 3,2505

Таким образом, на торгах 3 марта доллар и евро подорожали в Беларуси более чем на копейку. Несколько подешевел российский рубль — на 0,1%. В целом к корзине валют белорусский рубль ослаб на 0,32%.

Уже с понедельника, 6 марта, Белорусская валютно-фондовая биржа будет работать иначе : теперь торги будут продолжаться до часу дня, а курсы валют Нацбанк будет публиковать в 14:00.