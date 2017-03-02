Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец подвел итоги первого года реформы жилищно-коммунального хозяйства столицы. По его словам, за исключением некоторых шероховатостей, сделать все намеченное удалось.

«Думаю, совершенствование системы ЖКХ города надо продолжать. Направление правильное, а над инструментами решения проблем будем работать», - отметил он, передает «Советская Белоруссия» .

В частности, отметил председатель Мингорисполкома, в рамках реформы ЖКХ Минска были разделены функции заказчика и подрядчика. «Раньше были ЖРЭО и ЖЭСы. Сами себе заказывали работу, выполняли и оплачивали. Мы сломали эту систему полностью. Разграничили функции рабочих по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке подъездов и территорий, оказанию дополнительных платных услуг. Создали единую диспетчерскую 115», - рассказал он.

Также, по его словам, городская аварийная служба перешла на круглосуточный режим работы, а «единый расчетно–справочный центр организовали и передали почти всю механизированную коммунальную технику и непрофильные сети спецпредприятиям». Результатом этого стало то, что вместо 141 организации в ЖКХ города осталось 58. Почти на четверть, или на 3,4 тыс. снизилась численность работников. Благодаря этому в 2016 году было получено 29 млн рублей экономии затрат, а уровень возмещения населением расходов на техническое обслуживание многоэтажных домов вырос с 39% в 2015 году до 89,7% по итогам 2016-го.

Кроме того, все государственные ЖЭУ стали хозрасчетными подразделениями, подрядчиками, имеющими в своем составе профессиональные бригады с четко обозначенными функциями. Все виды работ — техобслуживание жилфонда, лифтов и их замену, благоустройство, уборку придомовой территории и подъездов, текущий, капитальный ремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений —выставляются на открытый конкурс, в котором может принять участие любая коммерческая организация. В результате только на тендерах в 2016 году ЖКХ Минска сэкономило 35% от суммы, затраченной на те же услуги в 2015-м, или 65 млн рублей.

На 5% снизились услуги по техобслуживанию, на 41% - по капитальному ремонту, на 16% - по уборке придомовой территории, на 22% - по санитарному содержанию подъездов.

Еще одним важным эффектом схемы заказчик — подрядчик Андрей Шорец назвал оплату только то, что реально выполнялось. Это помогло сэкономить 5,5 млн рублей.

Руководитель Минска также заявил, что отказываться от услуг частных компаний не планируется. «Конкуренция нужна. Сегодня коммерсанты убирают только в 5 ЖЭУ из 48. Но даже сам факт того, что, образно говоря, в спину уборщикам из ЖЭУ дышит конкурент, дал положительный эффект — минус 40% жалоб по санитарному состоянию жилфонда», - сказал он.

По его словам, благодаря введению хаус-мастеров, которые закреплены за каждым домом, стало меньше стало аварий и нештатных ситуаций, а также на 22% меньше обоснованных претензий к уровню 2015 года.

Среди планов на 2017 год - начать проводить конкурсы среди коммерческих организаций, которые получат право выполнять услуги населению по быту. «Непременные условия для участия в тендере: наличие аттестованного персонала, гарантия на выполненные работы, умеренные цены. Взамен — объемы работ», - добавил председатель Мингорисполкома.