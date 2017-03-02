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Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть

03.03.2017 13:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Российские нефтяные компании в январе-феврале 2016 года поставили в Беларусь 2 миллиона 623 тысячи тонн нефти, сообщается в материалах российского ГП "ЦДУ ТЭК".

Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть
© Sputnik Светлана Майорова
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По сравнению с январем-февралем 2016 года РФ сократила экспорт нефти в Беларусь на 30,8%.

По данным ДЦУ ТЭК, в январе-феврале на ОАО "Мозырский НПЗ" было поставлено 1,312 миллинов тонн нефти (на 37,8% меньше), на ОАО "Нафтан" — 1,311 миллионов тонн нефти (на 22% меньше).

В феврале в Беларусь РФ поставила 1 миллион 245 тысяч тонн нефти, в том числе на Мозырский НПЗ 623,1 тысячу тонн, на "Нафтан" — 622,2 тысячи тонн. Ранее планировалось, что в январе-марте РФ поставит в Беларусь 4 миллиона тонн нефти, что на 2 миллиона тонн меньше потребностей республики.

РФ сократила поставки нефти в Беларусь в качестве меры реагирования на задолженность Минска по газу, которая на сегодняшний день уже достигла 660 миллионов долларов. Нефтегазовый спор между странами продолжается уже больше года, и пока стороны не пришли к его разрешению.

Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть
© Sputnik Иван Руднев
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В связи с этим РФ еще в конце минувшего года заявила, что поставки нефти в Беларусь будут сокращены с плановых 24 миллионов тонн до 18 миллионов тонн. В то же время российская сторона не исключала, что поставки могут быть сокращены до 121-16 миллионов тонн.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля , что Беларусь подает в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. Он также поручил белорусским чиновникам искать альтернативные способы поставок нефти в Беларусь. В конце февраля Беларусь закупила танкер нефти в Иране, однако в республику он еще не прибыл.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-феврале российские нефтяные компании поставили в республику немногим более 2,6 миллионов тонн, поставки на МНПЗ упали почти на 40%, на "Нафтан" – на 22%.

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