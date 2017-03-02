ЕС хотел бы призвать Беларусь начать реализацию пилотного проекта по борьбе с АЧС. Об этом 3 марта заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин на встрече с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александром Субботиным в Минсельхозпроде.

По ее словам, речь идет о создании условий для совместных действий по борьбе с африканской чумой свиней, случаи которой в последнее время были выявлены во всех соседних странах — России, Украине, Литве, Латвии и Польше.

Викторин уверена, что для Беларуси «может представлять интерес система Евросоюза по оповещению о заболевании животных, через которую все страны информируют коллег о вспышках опасных заболеваний».

Заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин поблагодарил Викторин за шаги навстречу, которые Евросоюз в последнее время делает для Беларуси. Особую благодарность он выразил за поддержу борьбы с бешенством, случаи которого резко сократились на территории Беларуси.

«Надеюсь на обрабатываемых территориях они могут вообще исчезнуть», — добавил он.