Три четверти россиян высоко оценивают качество белорусских продуктов, но выступают резко против ввоза санкционной западной продукции через Беларусь. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.



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Около половины опрошенных сообщили, что покупают белорусские продукты. Чаще всего покупают молоко и молочные продукты (в течение месяца их покупали 28% опрошенных), а также мясо и колбасы (19%).

В целом большинство (79%) потребителей белорусской продукции считают ее качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% — дешевыми. Невысокого мнения о качестве белорусских продуктов 14% опрошенных.

В то же время попытки ввоза санкционных продуктов на территорию РФ из Беларуси под видом продукции местного производства, по мнению 79% россиян, нужно жестко пресекать, и даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных).

ВЦИОМ — старейшая российская служба, занимающаяся соцопросами. Центр принадлежит государству. Недавно он опубликовал резонансные результаты опроса, по которому 78% россиян выступают за введение визового режима с Беларусью. Формулировку того вопроса критиковали в российских СМИ за предвзятость, потому что Беларусь в нем представили как коридор для возможной нелегальной миграции из-за введения Минском безвизового режима на пять дней для граждан 80 стран.