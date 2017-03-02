МИНСК, 3 мар – Sputnik. Белорусская калийная компания объявила об изменениях в составе своего менеджмента: с 1 марта глава представительства компании в Сингапуре Дмитрий Артеменко уволился с занимаемой должности.



© Sputnik Егор Еремов Беларусь в 2016 году увеличила экспорт хлоркалия до 9,5 млн тонн

БКК – белорусский спецэкспортер калийных удобрений – имеет представительства в Украине, Китае, Бразилии, Индии и Сингапуре. При этом представительство в Сингапуре отвечает за весь регион Юго-Восточной Азии.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе компании, Артеменко уволился с занимаемой должности "с целью продолжить свою карьеру вне компании".

В БКК выразили благодарность топ-менеджеру за продуктивную работу и пожелали дальнейших успехов в карьере. В свою очередь Артеменко заявил, что убежден: БКК продолжит укреплять свои позиции в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

Исполнять обязанности директора представительства БКК в Сингапуре будет Андрей Чушев, который является начальником отдела продаж головной компании.

В БКК отметили, что в минувшем году в регион Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании было экспортировано около 2 миллионов тонн белорусского калия. Всего же емкость рынка здесь оценивается в 8–8,5 миллионов тонн.

Как ранее сообщал Sputnik, в 2016 году совместный экспорт белорусских экспортеров калийных удобрений – ОАО "Беларуськалий" и Белорусская калийная компания – достиг 9,5 миллионов тонн калийных удобрений.

В 2015 году экспорт хлоркалия составил 9,2 миллиона тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом.

Белорусская калийная компания – один из крупных мировых экспортеров калия. Белорусский калий поставляется более чем в 100 стран мира.