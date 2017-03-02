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Якобсон больше не помощник президента в Минске
03.03.2017 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Якобсон на днях покинул пост помощника президента — главного инспектора по Минску. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
«Да», — сказал высокопоставленный собеседник, отвечая на вопрос, уволен ли Александр Якобсон. От других комментариев он отказался.
По словам еще одного собеседника, «последние события в городе требовали определенных кадровых решений».
Александр Лукашенко
65-летний Александр Якобсон
Стоит отметить, что минские власти серьезно обезглавлены. Недавно мэр Андрей Шорец остался без трех заместителей. А сейчас уволен Александр Якобсон.
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Александр Якобсон на днях покинул пост помощника президента - главного инспектора по Минску. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
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