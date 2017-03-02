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Якобсон больше не помощник президента в Минске

03.03.2017 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Якобсон на днях покинул пост помощника президента — главного инспектора по Минску. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Да», — сказал высокопоставленный собеседник, отвечая на вопрос, уволен ли Александр Якобсон. От других комментариев он отказался.

По словам еще одного собеседника, «последние события в городе требовали определенных кадровых решений».

Александр Лукашенко назначил Александра Якобсона помощником президента — главным инспектором по Минску 21 августа 2014 года. Это произошло вскоре после того, как Якобсон покинул пост председателя Комитета государственного контроля. «Государству очень важны мозги и опыт, которые сконцентрированы у таких людей», — отметил белорусский лидер.

65-летний Александр Якобсон долгие годы был тесно связан с Гомельской областью, которую курировал в течение почти 10 лет. В 2010 году перебрался в Минск и возглавил КГК.

Стоит отметить, что минские власти серьезно обезглавлены. Недавно мэр Андрей Шорец остался без трех заместителей. А сейчас уволен Александр Якобсон.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Якобсон на днях покинул пост помощника президента - главного инспектора по Минску. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

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