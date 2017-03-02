Милиция отказалась возбуждать уголовное дело и не нашла хулигана, который в начале февраля краской написал «ЛНР сила» на машине жены лидера объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко. Об этом он сам сообщил TUT.BY

Напомним, 10 февраля на лобовом стекле БМВ Х5 супруги Шумченко появилась надпись «ЛНР сила», а под щеткой лобового стекла — ксерокопии 50-долларовых купюр. Активист связал хулиганскую акцию со своей общественной деятельностью и проукраинской позицией.







Фото со страницы Анатолий Шумченко в Facebook

По результатам проверки, которую провел Московский РУВД, Шумченко получил ущерб в тысячу рублей. Помыть машину ему стоило 18 рублей. Никаких механических повреждений на машине нет.

Поэтому в милиции и не стали квалифицировать дейсвия автора надписи как уголовно наказуемые, увидев во всем лишь мелкое хулиганство. В РУВД постановили начать административный процесс, если удастся установить причастное лицо.

Но из правоохранительных органов пришел ответ, что «в ходе проведенных мероприятий установить личность лица, выполнившего надпись „ЛНР СИЛА“ на автомобиле Шумченко А.В. не представилось возможным».

По словам лидера предпринимателей, у него есть основания подозревать в правонарушении своего соседа по дому. Это Алексей Головин, который не скрывает своих пророссийских взглядов, и даже участвовал в недавнем пикете на площади Независимости в Минске с российским флагом в руках.



Алексей Головин — слева. Фото: «Наша Ніва»

У Шумченко есть телефон Головина, и он передал номер в Следственный комитет, который начинал проверку по инциденту. Когда старший следователь Московского районного отдела СК И.Г. Шемченок передавал дело в милицию, то в рапорте попросил РУВД «отработать Головина Алексея на причастность к нанесению надписи на автомобиле».

Однако, по словам Шумченко, в материалах милицейской проверки, с которыми ему дали ознакомиться сегодня, нет упоминания о том, что Головину кто-то звонил.

На момент написания этой заметки его телефон был занят.

Сам Шумченко недоволен решением милиции и собирается обжаловать его в прокуратуру.

— У них есть его телефон, они брали отпечатки пальцев с купюр, которые лежали под дворниками — в материалах проверки об этом не ничего, — обращает внимание Анатолий Шумченко. — Я не утверждаю, что это точно Головин виноват. Милиция должна отработать эту версию, но по каким-то причинам этого не сделала.