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Колтович допускает введение в ЕАЭС параллельного импорта некоторых видов товаров

03.03.2017 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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В качестве одного из механизмов усиления конкуренции и снижения цен для конечного потребителя возможно использование параллельного импорта в отношении отдельных видов товаров, заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на заседании итоговой коллегии ведомства.

«В качестве одного из механизмов усиления конкуренции и снижения цен возможно использование параллельного импорта, т.е. введение исключений из регионального принципа исчерпания права на товарный знак в отношении отдельных видов товаров. Это предполагает легализацию ввоза товаров на территорию ЕАЭС любым импортером, а не только правообладателем или уполномоченным лицом. Это большая работа, которая тоже в зоне нашей ответственности, это наша работа с Евразийской экономической комиссией», — отметил Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что в текущем году Министерство антимонопольного регулирования и торговли во взаимодействии со всеми заинтересованными государственными органами, научными и бизнес-кругами должно провести комплексный анализ законодательства для выявления и устранения норм, ограничивающих конкуренцию, которые, по сути, являются барьерами для осуществления деятельности бизнеса. «Это очень большая работа. Сегодня вносим проект распоряжения о создании рабочей группы по подготовке программы конкуренции. Эта программа будет предполагать дорожные карты в каждой отрасли экономики по созданию конкурентных рынков. Непростая тема, дискуссионная, небыстрая. Но другого пути у экономики нет», — заявил Владимир Колтович.

 
 
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Это предполагает легализацию ввоза товаров на территорию ЕАЭС любым импортером, а не только правообладателем или уполномоченным лицом.

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