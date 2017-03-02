На двенадцатый день защиты Куропат от строительства бизнес-центра в бывшей охранной зоне гражданские активисты устроили очередной митинг. Они должны решить, что делать дальше и определить судьбу палаточного городка.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич также сказал, что сегодня активисты празднуют и свою «локальную победу». Застройщик бизнес-центра накануне сказал, что не будет возводить бизнес-центр на Мирошниченко. Строители уже вывозят с площадки материалы и технику, а в ближайшие дни обещают убрать и забор.

Главная же цель активистов — чтобы город снова вернул спорную землю в охранную зону. Иначе на месте может появиться другой объект.

TUT.BY ведет прямую трансляцию акции.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



18.15 Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич открыл митинг. На акцию собралось около двух сотен человек. Среди них — местные жители, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, лидер движения «За свабоду!» Юрий Губаревич, сопредседатели БХД Павел Северинец и Виталий Рымашевский, глава Партии БНФ Алексей Янукевич.

Общегородской митинг открыли своеобразным гимном «Магутны Божа» и молитвой «Отче наш».





Последние 12 дней возле стройки круглосуточно дежурят защитники Куропат . Их поддерживают и местные жители — они собрали более тысячи подписей против возведение в их микрорайоне нового бизнес-центра.

Главный вопрос у протестующих — к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.



Лагерь защитников Куропат. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В среду с активистами Минска встретился с защитниками Куропат: стройку приостановят как минимум на неделю">встретился мэр Минска Андрей Шорец. Он сказал, что по результатам археологических исследований костей на этом участке нет, поэтому стройка законна. Тем не менее пообещал приостановить все работы на объекте как минимум на неделю. Это время нужно городским властям, чтобы окончательно разобраться в проблеме.

Не дожидаясь решения мэрии, руководство компании-застройщика ООО «Белреконструкция» заявило, что не будет продолжать стройку на этом объекте. Все работы прекратили еще в понедельник.

— Да, там не расстреливали, и не было там дороги смерти. Но нас поставили в противостояние с людьми, которые хотят защитить память репрессированных. Я также хочу защитить их память. И желания людей и их действия нам понятны, — прокомментировал ситуацию в интервью TUT.BY один из акционеров компании Игорь Онищенко.

Тем не менее Мингорисполком окончательного решения по объекту еще не принял.

— Застройщик сам приостановил строительство, это его позиция. Официального запрета нет, — сказал замглавы города Виктор Лаптев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Куропаты — лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек.

Разные политические и общественные организации требуют вернуть охранную зону объекта в первоначальной редакции 2003 года. Самому месту захоронения присвоен статус историко-культурной ценности первой категории. Он присваивается наиболее уникальным ценностям, которые представляют международный интерес.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY