Вице-премьер Анатолий Калинин предложил турецкой компании «Эмсаш» принять участие в реконструкции участка автодороги М-10 (граница РФ — Гомель — Кобрин) протяженностью 85 км от Речицы до Калинковичей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства по итогам визита в Минск представителей турецкой компании.

Реализация проекта планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства. В настоящее время при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с участием привлеченной банком международной консалтинговой компании ведется подготовка необходимых документов для объявления и проведения конкурса по выбору частного партнера. Вице-премьер Беларуси пригласил «Эмсаш» принять участие в конкурсном отборе, начало которого планируется во втором квартале текущего года.

Предварительно стоимость проекта оценена в 350 млн долларов. ЕБРР может выделить до 100 млн долларов.

Калинин отметил заинтересованность белорусской стороны в привлечении турецких инвестиций, а также в привлечении на приемлемых для республики условиях кредитов, для строительства новых и завершения ранее начатых объектов, подчеркнул открытость к рассмотрению всех предложений компании «Эмсаш», которые будут содействовать развитию сотрудничества между нашими странами и соответствовать интересам наших предприятий, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Турецкая компания «Эмсаш» известна тем, что переоборудовала гостиницу «Октябрьская» в «Президент-отель», который располагается напротив Администрации Лукашенко.