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Строителям "Президент-Отеля" предложили реконструировать дорогу М-10
03.03.2017 18:27 — Новости Экономики | Tut.by
Вице-премьер Анатолий Калинин предложил турецкой компании «Эмсаш» принять участие в реконструкции участка автодороги М-10 (граница РФ — Гомель — Кобрин) протяженностью 85 км от Речицы до Калинковичей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства по итогам визита в Минск представителей турецкой компании.
Реализация проекта планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства. В настоящее время при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с участием привлеченной банком международной консалтинговой компании ведется подготовка необходимых документов для объявления и проведения конкурса по выбору частного партнера. Вице-премьер Беларуси пригласил «Эмсаш» принять участие в конкурсном отборе, начало которого планируется во втором квартале текущего года.
Предварительно стоимость проекта оценена в 350 млн долларов. ЕБРР
Калинин отметил заинтересованность белорусской стороны в привлечении турецких инвестиций, а также в привлечении на приемлемых для республики условиях кредитов, для строительства новых и завершения ранее начатых объектов, подчеркнул открытость к рассмотрению всех предложений компании «Эмсаш», которые будут содействовать развитию сотрудничества между нашими странами и соответствовать интересам наших предприятий, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Турецкая компания «Эмсаш»
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Вице-премьер Анатолий Калинин предложил турецкой компании «Эмсаш» принять участие в реконструкции участка автодороги М-10 (граница РФ - Гомель - Кобрин)...
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