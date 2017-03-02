Министерство антимонопольного регулирования инициирует отказ от направлений контроля, которые дублируются с функциями других контролирующих органов, сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

— Настало время, когда текущая, относительно стабильная ситуация на потребительском рынке и очевидное стремление бизнеса вести дела в соответствии с требованиями законодательства, позволяют внести предложения в части отказа от некоторых направлений контроля, которые в основном дублируются с другими государственными органами, и сконцентрировать свои усилия на других направлениях, контрольная деятельность в которых находится в зачаточном состоянии, — отметил Артур Карпович.

По его словам, в феврале в Администрацию президента направлены предложения, предусматривающие исключение из сфер контроля МАРТ вопросов, связанных с соблюдением требований технических регламентов. Кроме того, внесены предложения по исключению из полномочий министерства права на составление протоколов по отдельным статьям КоАП.

— Предполагается, что вопросы, касающиеся торговой отрасли, в том числе контроля за рекламой и порядком регистрации внебиржевых сделок, будут составлять только небольшую часть работы министерства. Это позволит сосредоточить усилия на осуществлении контроля по другим направлениям, — пояснил Артур Карпович.

Предписания на проведение проверки Министерства антимонопольного регулирования и торговли будут подписываться только при наличии достаточных оснований, указывающих на нарушение действующего законодательства проверяемого субъекта, заявил Карпович.

— Пустых проверок быть не должно. Нечего и незачем отвлекать бизнес и государственные органы от работы, — подчеркнул Артур Карпович.

Он напомнил, что МАРТ предоставлено право осуществлять проверки антимонопольного и ценового законодательства без наличия фактов нарушения.

— Мы его с большим трудом отстояли. Поэтому и пользоваться им должны в исключительных случаях. Проверки ради проверок нам не нужны, — сказал он.

В этой связи, по словам Карповича, перед внесением предложений о назначении проверки необходимо проводить тщательную подготовительную работу по изучению возможного нарушения законодательства, установлению круга нарушителей, сбору материалов, подтверждающих факты нарушения.

— При этом все необходимо осуществлять в строгом соответствии с действующим законодательством. Когда руководитель структурного подразделения МАРТ подписывает заявку на выдачу предписания, он должен быть на 99,9% уверен, что нарушение у субъекта хозяйствования или государственного органа имеется, — сказал первый замминистра. Он пояснил, что исключение могут составлять проверки, проводимые по поручениям правоохранительных органов, правительства, главы государства.

Особую роль в повышении эффективности контроля Артур Карпович отвел работе со СМИ.

— С одной стороны, это оказание превентивных мер воздействия на потенциальных нарушителей, с другой — поддержание имиджа государственного органа, — сказал он.

В конце февраля Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило мораторий на проверки торговых инспекций. Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси.