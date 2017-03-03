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"Газпром" заявил о новой цене на газ для Беларуси

03.03.2017 22:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до $ 141,1 за 1 тыс. куб. м, следует из письма заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку. Топ-менеджер объяснил, почему цена для Беларуси не может стать такой же, как в России, сообщает РБК. До этого цена на газ для Беларуси была 132 доллара за тысячу кубометров, а президент Лукашенко заявлял, что Беларусь платит 107 долларов.


Фото: Reuters

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл​ стоимость газа для Беларуси в 2017 году.

Как следует из документа (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили чиновники Минэнерго России и Беларуси), газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тыс. российских руб. за 1 тыс. куб. м), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($ 99,93 за 1 тыс. куб. м), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 российского руб. за $ 1) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%, долларовая инфляция. — РБК). В итоге цена на газ достигает $ 141,11 за 1 тыс. куб. м, что на 6,81% выше уровня 2016 года ($ 132 за 1 тыс. куб. м) .

Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов от комментариев также отказался.

Цена на газ для Беларуси даже после ее повышения остается ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для СНГ, объяснил РБК заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью. Как сообщал на Дне инвестора «Газпрома» 28 февраля зампред правления монополии Александр Медведев, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $ 180−190 за 1 тыс. куб. м со $ 167 в 2016 году. По его словам, «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила $ 152 за 1 тыс. куб. м».

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. До этого цена на газ для Беларуси составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу кубов российского газа 107 долларов, а не 132.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов. Недавно министр энергетики Александр Новак заявил, что без оплаты долга за 2016-й и начало 2017 годов компромисса по газу с Беларусью не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя правления "Газпрома" 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на...

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