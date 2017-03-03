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"Газпром" заявил о новой цене на газ для Беларуси
03.03.2017 22:51 — Новости Экономики | Tut.by
Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до $ 141,1 за 1 тыс. куб. м, следует из письма заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку. Топ-менеджер объяснил, почему цена для Беларуси не может стать такой же, как в России, сообщает
Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл стоимость газа для Беларуси в 2017 году.
Как следует из документа (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили чиновники Минэнерго России и Беларуси), газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тыс. российских руб. за 1 тыс. куб. м), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($ 99,93 за 1 тыс. куб. м), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 российского руб. за $ 1) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%, долларовая инфляция. — РБК). В итоге цена на газ достигает $ 141,11 за 1 тыс. куб. м, что на 6,81% выше уровня 2016 года ($ 132 за 1 тыс. куб. м) .
Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов от комментариев также отказался.
Цена на газ для Беларуси даже после ее повышения остается ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для СНГ, объяснил РБК заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью. Как сообщал на Дне инвестора «Газпрома» 28 февраля зампред правления монополии Александр Медведев, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $ 180−190 за 1 тыс. куб. м со $ 167 в 2016 году. По его словам, «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила $ 152 за 1 тыс. куб. м».
Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. До этого цена на газ для Беларуси составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
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Заместитель председателя правления "Газпрома" 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на...
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