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Шах и мат: Россия повышает цену на газ для Беларуси
04.03.2017 09:19 — Новости Экономики | БДГ
С 1 января 2017 года российский газ для Беларуси станет еще дороже. российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.
Как сообщает
Согласно письму, цена топлива устанавливалась с учетом таких показателей, как: стоимость газа в месте его добычи в Ямало-Ненецком автономном округе, стоимость перекачки и хранения топлива в 2016 году, курсовое соотношение доллара и рубля, поправочный коэффициент, который учитывает динамику потребительских цен в США. В результате цена на газ для Беларуси составила 141,11 доллара США за тысячу кубометров, что на 6,81% выше показателя 2016 года, когда стоимость была 132 доллара за тысячу кубометров.
Напомним, что и эта стоимость категорически не устраивала белорусские власти, которые на протяжении всего прошлого года пытались добиться от России пересмотра схемы ценообразования по газу для нашей страны. Из-за этого между Россией и Беларусью ухудшились отношения: Беларусь отказалась платить за газ вовсе, Россия в ответ сократила поставки нефти.
Активные переговоры по данному вопросу идут между белорусской и российской сторонами на протяжении последних месяцев. При этом белорусская сторона то и дело заявляет о достижении принципиальных договоренностей, а российская, в свою очередь, это опреативно опровергает.
В конце февраля белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что
Чуть позднее, буквально через пару дней после заявлений Потупчика, российская сторона
В кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи глава Минэнерго России Александр Новак заявил 28 февраля о том, что дальнейшие переговры с Беларусью по газу возможны лишь
Напомним, что 10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз
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С 1 января 2017 года российский газ для Беларуси станет еще дороже. российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.
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