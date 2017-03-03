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Шах и мат: Россия повышает цену на газ для Беларуси

04.03.2017 09:19 — Новости Экономики | БДГ  
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С 1 января 2017 года российский газ для Беларуси станет еще дороже. российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.

Как сообщает РБК, замглавы российской компании «Газпром» Валерий Голубев в письме министру энергетики РФ Александру Новаку сообщил: газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 долларов США а 1 тыс. куб. м. При этом цены для Беларуси не могут быть равнодоходными.

Согласно письму, цена топлива устанавливалась с учетом таких показателей, как: стоимость газа в месте его добычи в Ямало-Ненецком автономном округе, стоимость перекачки и хранения топлива в 2016 году, курсовое соотношение доллара и рубля, поправочный коэффициент, который учитывает динамику потребительских цен в США. В результате цена на газ для Беларуси составила 141,11 доллара США за тысячу кубометров, что на 6,81% выше показателя 2016 года, когда стоимость была 132 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, что и эта стоимость категорически не устраивала белорусские власти, которые на протяжении всего прошлого года пытались добиться от России пересмотра схемы ценообразования по газу для нашей страны. Из-за этого между Россией и Беларусью ухудшились отношения: Беларусь отказалась платить за газ вовсе, Россия в ответ сократила поставки нефти. 

Активные переговоры по данному вопросу идут между белорусской и российской сторонами на протяжении последних месяцев. При этом белорусская сторона то и дело заявляет о достижении принципиальных договоренностей, а российская, в свою очередь, это опреативно опровергает.
 
В конце февраля белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен, осталось лишь поставить точку на самом высоком уровне. Однако доволно длительный отпуск Александра Лукашенко в Сочи не привел к его переговорам с Владимиром Путиным, и вопрос остался нерешенным.
 
Чуть позднее, буквально через пару дней после заявлений Потупчика, российская сторона опровергла факт договоренности: в РФ настаивают на полном погашении Беларусью долга по газу, который накопился за прошлый год. А сумма, между тем, уже перевалила за полмиллиарда долларов.
 
В кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи глава Минэнерго России Александр Новак заявил 28 февраля о том, что дальнейшие переговры с Беларусью по газу возможны лишь после полного погашения долга за 2016-начало 2017 года.
 
Напомним, что 10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели. А уже 16 февраля Владимир Семашко заявил, что подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается «на следующей неделе». Как видим, ситуация не разрешилась с в начале марта.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2017 года российский газ для Беларуси станет еще дороже. российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.

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