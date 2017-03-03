С 1 января 2017 года российский газ для Беларуси станет еще дороже. российская сторона также рассказала, что продавать Беларуси газ по равнодоходным ценам не будет.

Как сообщает РБК , замглавы российской компании «Газпром» Валерий Голубев в письме министру энергетики РФ Александру Новаку сообщил: газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 долларов США а 1 тыс. куб. м. При этом цены для Беларуси не могут быть равнодоходными.

Согласно письму, цена топлива устанавливалась с учетом таких показателей, как: стоимость газа в месте его добычи в Ямало-Ненецком автономном округе, стоимость перекачки и хранения топлива в 2016 году, курсовое соотношение доллара и рубля, поправочный коэффициент, который учитывает динамику потребительских цен в США. В результате цена на газ для Беларуси составила 141,11 доллара США за тысячу кубометров, что на 6,81% выше показателя 2016 года, когда стоимость была 132 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, что и эта стоимость категорически не устраивала белорусские власти, которые на протяжении всего прошлого года пытались добиться от России пересмотра схемы ценообразования по газу для нашей страны. Из-за этого между Россией и Беларусью ухудшились отношения: Беларусь отказалась платить за газ вовсе, Россия в ответ сократила поставки нефти.

Активные переговоры по данному вопросу идут между белорусской и российской сторонами на протяжении последних месяцев. При этом белорусская сторона то и дело заявляет о достижении принципиальных договоренностей, а российская, в свою очередь, это опреативно опровергает.

Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен , осталось лишь поставить точку на самом высоком уровне. Однако доволно длительный отпуск Александра Лукашенко в Сочи не привел к его переговорам с Владимиром Путиным, и вопрос остался нерешенным. В конце февраля белорусский министр энергетикизаверил, что, осталось лишь поставить точку на самом высоком уровне. Однако доволно длительный отпуск Александра Лукашенко в Сочи не привел к его переговорам с Владимиром Путиным, и вопрос остался нерешенным.

опровергла факт договоренности : в РФ настаивают на полном погашении Беларусью долга по газу, который накопился за прошлый год. А сумма, между тем, уже перевалила за полмиллиарда долларов. Чуть позднее, буквально через пару дней после заявлений Потупчика, российская сторона: в РФ настаивают на полном погашении Беларусью долга по газу, который накопился за прошлый год. А сумма, между тем, уже перевалила за полмиллиарда долларов.

Александр Новак заявил 28 февраля о том, что дальнейшие переговры с Беларусью по газу возможны лишь после полного погашения долга за 2016-начало 2017 года. В кулуарах Российского Инвестиционного форума в Сочи глава Минэнерго Россиизаявил 28 февраля о том, что дальнейшие переговры с Беларусью по газу возможны лишьза 2016-начало 2017 года.