Белорусское общество созрело для создания национального мемориала скорби и памяти в Куропатах. Об этом заявил главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович во время телепрограммы "Клуб редакторов" в субботнем эфире канала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если суммировать мнение общества по итогам круглого стола , прошедшего в редакции "СБ. Беларусь сегодня"", то нам необходим общенациональный мемориал скорби и памяти. Других мнений не было высказано. Многие здравые люди понимают, что Куропаты - не обычное кладбище. Там покоятся жертвы незаконных аморальных политических репрессий, которые, к сожалению, происходили на территории Беларуси. Многие годы этот вопрос не решался. Сейчас, наверное, общественное мнение созрело", - сказал он.

В планах газеты объявить благотворительный проект со счетом, чтобы каждый, кто может, внес средства на благоустройство Куропат, на установление единого для всех памятного знака. "И, конечно, государство должно здесь подставить плечо. Вот это единение государства, общественных организаций, всех людей с нормальным сердцем - тогда Куропаты станут тем, чем они должны быть", - подчеркнул Павел Якубович.

По его мнению, общество готово действовать совместно. Участники телепрограммы также затронули тему строительства бизнес-центра недалеко от Куропат. "Надо сказать, что к Куропатам как к месту захоронения эта история со строительством бизнес-центра во дворе дома номер 42 по улице Мирошниченко не имеет никакого отношения", - отметил руководитель "СБ. Беларусь сегодня".

Как заметил председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько, если сейчас остановить это строительство, то через какое-то время, например, если кто-то захочет поставить киоск с мороженым в полукилометре от Куропат, тоже протесты включатся. "Куропаты пора национализировать раз и навсегда и сделать это местом скорби, местом справедливости и не делать из этого политику. Это наша общая история", - резюмировал он.