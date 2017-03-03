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Давыдько призвал национализировать Куропаты и сделать местом скорби
04.03.2017 10:40 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусское общество созрело для создания национального мемориала скорби и памяти в Куропатах. Об этом заявил главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович во время телепрограммы "Клуб редакторов" в субботнем эфире канала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Если суммировать мнение общества по итогам
В планах газеты объявить благотворительный проект со счетом, чтобы каждый, кто может, внес средства на благоустройство Куропат, на установление единого для всех памятного знака. "И, конечно, государство должно здесь подставить плечо. Вот это единение государства, общественных организаций, всех людей с нормальным сердцем - тогда Куропаты станут тем, чем они должны быть", - подчеркнул Павел Якубович.
По его мнению, общество готово действовать совместно. Участники телепрограммы также затронули
Как заметил председатель Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько, если сейчас остановить это строительство, то через какое-то время, например, если кто-то захочет поставить киоск с мороженым в полукилометре от Куропат, тоже протесты включатся. "Куропаты пора национализировать раз и навсегда и сделать это местом скорби, местом справедливости и не делать из этого политику. Это наша общая история", - резюмировал он.
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Белорусское общество созрело для создания национального мемориала скорби и памяти в Куропатах.
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