Разобщенность оппозиции превращает ее в объект манипуляций режима. Об этом заявил председатель оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Николай Статкевич, выступая на XXV Конгрессе социалистического интернационала, который проходит 2−4 марта в Колумбии. Выступление политика размещено на его персональном сайте.

«20 лет борьбы в условиях давления, уголовных и административных репрессий, запрета на профессии, информационной изоляции, клеветы с экранов телевидения и при отсутствии реальных выборов ослабили оппозиционные партии. Многие активисты прекратили борьбу или даже покинули страну. Наиболее опасные для режима партии были лишены официальной регистрации и действуют в полуподполье. Партии, которым режим позволяет действовать официально, боятся выйти за установленные им рамки», — сказал он.

По словам политика, периодически возникающие и исчезающие идеологические коалиции не улучшают ситуацию. «В постсоветских странах люди не разбираются в партийных идеологиях. Они делят партии на две группы — провластные и оппозиционные», — отметил он.

При этом Статкевич считает, что сейчас в белорусском обществе «возник сильный спрос на оппозицию», а потому «все демократические партии должны объединиться».

«Поэтому мы начали работу по созданию общей демократической коалиции — Белорусского национального конгресса. К сожалению, амбиции части лидеров, их страх быть втянутыми в жесткое противостояние с режимом, тайные влияния на них представителей структур режима мешают полному объединению оппозиции. Руководство части демократических партий саботирует объединение. Но мы начали процесс объединения и в регионах, где его широко поддерживают региональные отделения всех демократических партий. Эта работа сделана уже на 70%, и она продолжается», — заявил Статкевич.

Незарегистрированная Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада), председателем которой является экс-политзаключенный Николай Статкевич, осенью 2015 года получила статус полноправного члена Социнтерна. До этого она имела статус консультативного члена.

Официально незарегистрированный Белорусский национальный конгресс был создан в мае 2016 года по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В его оргкомитет вошли Николай Статкевич, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич, Михаил Пастухов.