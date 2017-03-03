|
Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров
04.03.2017 14:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Стоимость российского газа для Беларуси с 1 января составляет 141,1 доллар за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году, такие данные приводит в своем письме к министру энергетики РФ Александру Новаку заместитель председателя правления "Газпром" Валерий Голубев.
© Sputnik Илья Питалев
В 2016 году стоимость газа для Беларуси на границе с РФ составляла немногим более 132 долларов за тысячу кубометров — если считать по формуле "Ямал плюс транзит". Однако Минск весь год платил за газ по собственной формуле, рассчитанной на основе нефтяных котировок, что привело к образованию газового долга в размере 660 миллионов долларов на конец февраля 2017 года. С 1 января 2017 года, как заверили в Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".
Как сообщает
В итоге цена на газ достигает 141,11 долларов за тысячу кубометров, что на 6,81% выше уровня 2016 года.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена основана на формуле "Ямал плюс транзит", ее рост связан с ростом стоимости газа в ЯНАО, курсом российского рубля к доллару и уровнем инфляции в США.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии