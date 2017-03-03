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Лукашенко присвоил 9 силовикам генеральские звания

04.03.2017 14:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.


Воинское звание генерал-майора присвоено Александру Шкиренко (начальник главного организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил), Александру Кареву (заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации), Сергею Феоктистову (начальник управления Комитета государственной безопасности по Витебской областии) и Сергею Теребову (начальник управления КГБ Беларуси по Гомельской области).

Вадиму Синявскому (начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома), Александру Ковальчуку (начальник управления внутренних дел Могоблисполкома) и Ивану Подгурскому (первый заместитель министра внутренних дел-начальник криминальной милиции) присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

Специальное звание генерал-майора юстиции присвоено Александру Рахманову (начальник управления Следственного комитета по Брестской областии) и Владимиру Шалухину (начальник управления СК по Витебской области).

Прокурору Брестской области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

 
 
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Новых званий удостоены высокопоставленные представители СК, КГБ и МВД

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