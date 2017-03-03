Официальный визит в Беларусь парламентской делегации Казахстана запланирован на 15-17 марта, сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

Делегацию возглавит председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлан Нигматулин. В Палате представителей рассказали, что в марте ожидается еще несколько важных визитов в Беларусь.

Так, 15-17 марта республику посетит председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристин Муттонен. Будет подписано соглашение между Национальным собранием Беларуси и ПА ОБСЕ о проведении в Минске 26-й ежегодной сессии.

Визит докладчика по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони планируется на 23-24 марта.