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Высокопоставленных представителей ОБСЕ ждут в Минске в марте

04.03.2017 14:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Официальный визит в Беларусь парламентской делегации Казахстана запланирован на 15-17 марта, сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

Делегацию возглавит председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлан Нигматулин. В Палате представителей рассказали, что в марте ожидается еще несколько важных визитов в Беларусь.

Так, 15-17 марта республику посетит председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристин Муттонен. Будет подписано соглашение между Национальным собранием Беларуси и ПА ОБСЕ о проведении в Минске 26-й ежегодной сессии.

Визит докладчика по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони планируется на 23-24 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный визит в Беларусь парламентской делегации Казахстана запланирован на 15-17 марта, сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

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