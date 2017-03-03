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Дорофеева и Котковец представили бриллианты белорусского производства
04.03.2017 19:36 — Новости Экономики | Tut.by
Подконтрольная Управлению делами президента компания «АдамасИнвест» представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.
«В Беларуси удалось создать условия, позволяющие выращивать алмазы, которые по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных. В мире подобные технологии применяют только пять компаний. Это важное событие для страны, кольца и серьги с белорусскими бриллиантами — достойный подарок для каждой женщины. Причем они в 2−2,5 раза дешевле изделий такого класса, а по качеству, внешнему виду им соответствуют», — отметила на презентации заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец (цитата по
В конце 2014 года предприятие
Позже гендиректором «АдамасИнвеста» был назначен выходец из БРСМ, бывший проректор по общим вопросам Академии управления при президенте Максим Борд.
В настоящее время в процессе синтеза алмазов задействовано более 30 человек. В Атолино установлены 120 спецаппаратов. Из разрозненного набора химических элементов за 3 — 4 дня выращивается алмаз, пишет газета «
«Сегодня производство технических алмазов практически монополизировано китайскими компаниями, конкурировать с ними по себестоимости просто невозможно. За последние годы они, например, снизили отпускную цену на алмазный порошок в 20 раз, научились у себя собирать аналоги аппаратов для выращивания камней. Поэтому мы решили сосредоточиться на выпуске высококачественных алмазов, пригодных для ювелирной отрасли. Нужных и пока не доступных китайским производителям характеристик и свойств мы можем добиться благодаря ранее установленному оборудованию и сохранившимся уникальным технологиям», — уверен Максим Борд.
По словам гендиректора «АдамасИнвеста», сейчас прорабатывается возможность экспорта украшений, в качестве перспективных рынков рассматриваются США и Индия.
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Подконтрольная Управлению делами президента компания "АдамасИнвест" представила свою первую продукцию - ювелирные изделия с искусственными алмазами.
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