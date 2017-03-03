Подконтрольная Управлению делами президента компания «АдамасИнвест» представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.



В презентации приняла участие заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева

«В Беларуси удалось создать условия, позволяющие выращивать алмазы, которые по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных. В мире подобные технологии применяют только пять компаний. Это важное событие для страны, кольца и серьги с белорусскими бриллиантами — достойный подарок для каждой женщины. Причем они в 2−2,5 раза дешевле изделий такого класса, а по качеству, внешнему виду им соответствуют», — отметила на презентации заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец (цитата по БЕЛТА ).















Компания «АдамасИнвест» образовалась на базе нашумевшего предприятия «Адамас БГУ», которое было создано в 90-х годах в агрогородке Атолино Минского района для производства высококачественных синтетических алмазов, которые по своим характеристикам не уступали бы природным алмазам. Но все это время финансовые результаты у предприятия не были выдающимися. Государство несколько раз предоставляло «Адамасу» кредиты и ссуды. В отношении топ-менеджеров компании возбуждались уголовные дела.

В конце 2014 года предприятие перешло под контроль госпредприятия «Беларусьторг» Управления делами президента путем внесения в уставный фонд белорусско-российского СООО «АдамасИнвест» неденежного вклада ввиде двух изолированных помещения общей стоимостью более 36,8 млрд неденоминированных рублей.

Позже гендиректором «АдамасИнвеста» был назначен выходец из БРСМ, бывший проректор по общим вопросам Академии управления при президенте Максим Борд.





В настоящее время в процессе синтеза алмазов задействовано более 30 человек. В Атолино установлены 120 спецаппаратов. Из разрозненного набора химических элементов за 3 — 4 дня выращивается алмаз, пишет газета « СБ.Беларусь сегодня ». Огранка производится на гомельском заводе «Кристалл».















«Сегодня производство технических алмазов практически монополизировано китайскими компаниями, конкурировать с ними по себестоимости просто невозможно. За последние годы они, например, снизили отпускную цену на алмазный порошок в 20 раз, научились у себя собирать аналоги аппаратов для выращивания камней. Поэтому мы решили сосредоточиться на выпуске высококачественных алмазов, пригодных для ювелирной отрасли. Нужных и пока не доступных китайским производителям характеристик и свойств мы можем добиться благодаря ранее установленному оборудованию и сохранившимся уникальным технологиям», — уверен Максим Борд.

По словам гендиректора «АдамасИнвеста», сейчас прорабатывается возможность экспорта украшений, в качестве перспективных рынков рассматриваются США и Индия.

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