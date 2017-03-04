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"Не получается купить проект". Город скорректировал подход к постройке футбольного стадиона
05.03.2017 08:11 — Новости Экономики | Tut.by
Подход к строительству Национального футбольного стадиона возле площади Ванеева снова корректируют. Вместо покупки проекта уже возведенной в Европе арены городские власти рассматривают вариант реализации всех стадий строительства собственными силами. Такой вывод можно сделать по итогами беседы TUT.BY с главой Минска Андреем Шорцем.
Напомним, в прошлом году городские власти
Андрей Шорец говорит, что после этого они изучили несколько вариантов, включая стадион в Будапеште и домашнюю арену варшавской «Легии». Эти варианты в большей мере их устроили.
— Но, к сожалению, не получается купить проект. Потому что действующие у нас и в Европе нормы — они разные. И требуется еще процентов 40 финансовых средств на его перепроектирование и привязку здесь.
По словам главы Минска, проект домашнего стадиона «Легии» им готовы были продать за приблизительно три миллиона евро.
— А еще надо было доплатить [за перепроектирование]. Поэтому мы, наверное, будем проектировать по аналогу, но своими силами.
В таком случае городские власти планируют взять лучшее от нескольких европейских арен. Шорец поясняет, что во время визитов белорусские специалисты не только смотрели на стадионы, но и общались с их проектировщиками.
— Мы можем взять какие-то архитектурные и конструктивные решения, в том числе количество мест, расположение скайбоксов и парковок. Мы очень плотно работаем с Федерацией футбола и возьмем все лучшее.
Правда, конкретных сроков начала работ нет, поэтому в ближайшее время город займется реконструкцией «Трактора», который в перспективе должен стать разминочной площадкой для Национального футбольного стадиона. Инвестпрограммой столицы предусмотрено, что эти работы пройдут в 2017—2019 годах.
Напомним, 18 июля 2014 года президент своим указом
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Глава Минска рассказал, почему не целесообразно купить готовый европейский проект.
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