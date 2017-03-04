Подход к строительству Национального футбольного стадиона возле площади Ванеева снова корректируют. Вместо покупки проекта уже возведенной в Европе арены городские власти рассматривают вариант реализации всех стадий строительства собственными силами. Такой вывод можно сделать по итогами беседы TUT.BY с главой Минска Андреем Шорцем.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото с сайта legia.com

Напомним, в прошлом году городские власти отказались от услуг китайской компании, которая должна была построить Национальный футбольный стадион рядом с существующим «Трактором». Тогда решили купить проект арены, которая уже работает в одной из европейских стран, и возвести ее за средства бюджета и Банка развития.

Андрей Шорец говорит, что после этого они изучили несколько вариантов, включая стадион в Будапеште и домашнюю арену варшавской «Легии». Эти варианты в большей мере их устроили.

— Но, к сожалению, не получается купить проект. Потому что действующие у нас и в Европе нормы — они разные. И требуется еще процентов 40 финансовых средств на его перепроектирование и привязку здесь.

По словам главы Минска, проект домашнего стадиона «Легии» им готовы были продать за приблизительно три миллиона евро.

— А еще надо было доплатить [за перепроектирование]. Поэтому мы, наверное, будем проектировать по аналогу, но своими силами.



Старый стадион «Легии» полностью перестроили в 2010 году. Так он выглядит сейчас. Фото с сайта legia.com

В таком случае городские власти планируют взять лучшее от нескольких европейских арен. Шорец поясняет, что во время визитов белорусские специалисты не только смотрели на стадионы, но и общались с их проектировщиками.

— Мы можем взять какие-то архитектурные и конструктивные решения, в том числе количество мест, расположение скайбоксов и парковок. Мы очень плотно работаем с Федерацией футбола и возьмем все лучшее.

Правда, конкретных сроков начала работ нет, поэтому в ближайшее время город займется реконструкцией «Трактора», который в перспективе должен стать разминочной площадкой для Национального футбольного стадиона. Инвестпрограммой столицы предусмотрено, что эти работы пройдут в 2017—2019 годах.

Напомним, 18 июля 2014 года президент своим указом дал отмашку строительству Национального футбольного стадиона. Весной 2015-го власти Минска объявили тендер на проектирование и строительство арены за 94 миллиона евро рядом со стадионом «Трактор». Осенью того же года наиболее интересное предложение поступило от китайской компании, а уже в декабре проект был согласован и готовился к отправке партнерам. Правда, позже город отказался от услуг китайской стороны и решил возводить объект собственными силами.