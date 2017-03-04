На эти и другие дал ответы эксперт Белоруского исследовательского экономическо-образовательного центра ( BEROC ) Анатолий Пригодич в исследовании «Анатомия белорусских ОАО». Предлагаем краткие выдержки из него.

В 2006 году в анализируемых ОАО работало 14% занятого населения, впрочем в 2015 году величина данного показателя выросла до 20%. Занятость в ОАО возросла как по причине роста количества ОАО, так и благодаря увеличению средней численности работников одного ОАО. Однако основным фактором роста численности работников является рост количества ОАО.

В 2015 году численность работников в более чем 60% ОАО не превышала 200 человек, в 5% ОАО численность работников была выше 1000 человек.

В 2015 году 39% от всей численности работников ОАО работали в убыточных ОАО. В 2010 и 2011 годах данный показатель равнялся 5%.

Регионы республики Беларусь различаются по количеству, размеру и прибыльности ОАО. Наибольшее количество ОАО находится в Минской области и составляет 19% от общего количества. В Витебской области 57% ОАО являлись убыточными в 2015 году, в то время как только 26% ОАО были убыточными в Могилевской области.

Город Минск имеет наибольшую численность работников ОАО. Более того, в Минске только 33% сотрудников ОАО работают в убыточных ОАО, в то время как в Витебской области — 47%.

Большинство районов с самым высоким уровнем убыточности ОАО находятся в Витебской области.

Средняя численность работников одного ОАО в городе Минске превышает значение данного показателя в других регионах. Кроме того, в 4 из 7 регионов размер убыточного ОАО превышает размер прибыльного ОАО.

Деятельность 62% ОАО сконцентрирована в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

Наибольшие доли убыточных ОАО находятся в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.

В 2015 году доля государственных ОАО составляет 76% в численности работников ОАО, доля государства в акционерном капитале которых известна (70% в занятости ОАО).

В 2015 году 11% работников ОАО были заняты в 7 самых больших ОАО: МАЗ, МТЗ, «Беларуськалий», БМЗ, «Нафтан», «Белшина», «БелАЗ».

«Беларуськалий» было наиболее прибыльным из анализируемых ОАО с 2010 по 2015 год. В 2013—2015 годах самая низкая прибыльность из анализируемых предприятий была в ОАО МАЗ.

В 2007 году президент Беларуси подписал указ о развитии деревообрабатывающей промышленности. В 2013 и 2014 годах все 8 поддержанных ОАО деревообработки имели прибыльность близкую к нулю, в 2015 году 7 предприятий из 8 имели прибыльность близкую к точке безубыточности.