Лидеров Объединенной гражданской партии и Белорусской христианской демократии Анатолия Лебедько и Виталия Рымашевского дважды задержали на трассе М1. Политики ехали из Минска в Брест на «Марш нетунеядцев», который должен начаться в 12.00. При втором задержании им сообщили, что они находятся в уголовном розыске, рассказал TUT.BY Рымашевский.



Рымашевский и Лебедько. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Первое задержание произошло недалеко от поворота на Ивацевичи около 9 утра. За рулем автомобиля был Рымашевский, в салоне — Лебедько, а также зампред ОГП Николай Козлов и активистка БХД Ольга Ковалькова.

— Потребовали проехать в РУВД, якобы нужно проверить номера, машина может быть в угоне.

Около двух часов они общались с правоохранителями, после чего Ковалькова и Козлов решили остаться в Ивацевичах с машиной, «потому что необходимо освидетельствование», а Лебедько и Рымашевский попробовали уехать в Брест на попутках.

Когда Анатолий Лебедько на заправке сел в фуру, ее остановили, рассказывает Рымашевский. Сотрудник ДПС сказал лидеру ОГП, что он тоже должен остаться для освидетельствования.

Политики не согласились, поймали еще одну попутку, их согласилась подвезти девушка. Примерно через шесть километров их остановили. Оппозиционерам приказали ехать в Березовский РОВД. Политики согласились поехать в милицию только в том случае, если девушку-водителя отпустят.

В конце концов, задержавшие их сотрудники забрали с собой только Лебедько и Рымашевского, сообщив им, что они лично находятся в розыске, рассказал лидер БХД. «По какому уголовному делу, еще не придумали, — добавил Рымашевский, — сотрудник ДПС что-то говорил о мошенничестве».

На момент публикации этой заметки они ехали в РОВД «со скоростью 30 км в час», отметил политик.

Акции протеста против декрета о тунеядстве уже третью неделю проходят в белорусских городах.